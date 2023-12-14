الأميرة سلمى تشارك في عملية إنزال جوي بغزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.
ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي.
وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.
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