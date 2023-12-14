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الأميرة سلمى تشارك في عملية إنزال جوي بغزة - صور

12/14/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.
ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي.
وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.







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