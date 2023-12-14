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مسؤولون: بايدن يريد إنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع

12/14/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من "إسرائيل" إنهاء الحملة البرية الواسعة على غزة في غضون 3 أسابيع.




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