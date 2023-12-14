مسؤولون: بايدن يريد إنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع

مسؤولون: بايدن يريد إنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع
التاريخ
12/14/2023 3:15:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من "إسرائيل" إنهاء الحملة البرية الواسعة على غزة في غضون 3 أسابيع.
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