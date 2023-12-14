كيربي: حل الدولتين صار بعيد المنال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بحل الدولتين ولكن في ضوء هجوم 7 أكتوبر فإن هذا الأمر صار بعيد المنال.



وأضاف ، الخميس نريد من "إسرائيل" الانتقال من المرحلة الأكثر كثافة إلى المرحلة الأقل بأسرع وقت ممكن.



واردف: استخدام القنابل الغبية في الحرب يعود لشركائنا الإسرائيليين ولكن نريدهم أن يكونوا أكثر دقة.



وأضاف: على "إسرائيل" أن تكون أكثر دقة في استخدام القنابل في عمليات القصف لتقليل الإصابات بين المدنيين.



وتابع: لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار لأنه يسمح لحماس إعادة ترتيب أوضاعها في المعركة.



وقال كيربي: "نحاول تحقيق هدنة إنسانية مؤقتة بهدف إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".