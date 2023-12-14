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كيربي: حل الدولتين صار بعيد المنال

12/14/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بحل الدولتين ولكن في ضوء هجوم 7 أكتوبر فإن هذا الأمر صار بعيد المنال.


وأضاف ، الخميس نريد من "إسرائيل" الانتقال من المرحلة الأكثر كثافة إلى المرحلة الأقل بأسرع وقت ممكن.


واردف: استخدام القنابل الغبية في الحرب يعود لشركائنا الإسرائيليين ولكن نريدهم أن يكونوا أكثر دقة.


وأضاف: على "إسرائيل" أن تكون أكثر دقة في استخدام القنابل في عمليات القصف لتقليل الإصابات بين المدنيين.


وتابع: لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار لأنه يسمح لحماس إعادة ترتيب أوضاعها في المعركة.


وقال كيربي: "نحاول تحقيق هدنة إنسانية مؤقتة بهدف إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".

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