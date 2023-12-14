Friday, 15 December 2023 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون : استهداف سفينة كانت متجهة إلى الاحتلال بطائرة مسيرة

12/14/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباي - أعلنت القوات المسلحة اليمنية المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي، استهداف سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي بطائرة مسيرة واصابتها بشكل مباشر.


وبينت الجماعة أن استهداف سفينة الحاويات "ميرسيك جبرلاتر" جاء بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.


وتاليا نص البيان الذي نشره المتحدث العسكري العميد يحيى سريع :
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم
انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.
إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.
وقد نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.
والله على ما نقول شهيد
صنعاء 1 جمادى الآخرة 1445 هجرية
الموافق للـ14 من ديسمبر 2023م
صادر عن القوات المسلحة اليمنية


MENAFN14122023000208011052ID1107599919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث