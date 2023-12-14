الحوثيون : استهداف سفينة كانت متجهة إلى الاحتلال بطائرة مسيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباي - أعلنت القوات المسلحة اليمنية المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي، استهداف سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي بطائرة مسيرة واصابتها بشكل مباشر.



وبينت الجماعة أن استهداف سفينة الحاويات "ميرسيك جبرلاتر" جاء بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.



وتاليا نص البيان الذي نشره المتحدث العسكري العميد يحيى سريع :

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وقد نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

والله على ما نقول شهيد

صنعاء 1 جمادى الآخرة 1445 هجرية

الموافق للـ14 من ديسمبر 2023م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية

