إهمال شكاوى الطلبة يودي بحياة العديد منهم

MENAFN - Amman Net) يستيقظ الطلبة الجامعيون في الصباح الباكر، ويستعدون من أجل الذهاب لامتحاناتهم، ويودعون أهاليهم لكنم لا يعلمون أنه سيكون الوداع الأخير، يخرجون منتظري الحافلة التي سوف تسلب منهم أحلامهم وآمالهم، فكم منهم كان على موعد للقاء أصدقائه وكم منهم كانت لديه خطط ليقوم بها في هذا اليوم. لقيت هبة وزميلاتها الأربعة مصرعهن جراء حادث تدهور حافلة نقل ركاب في منطقة سلحوب بالإضافة إلى إصابة 35 آخرين بسبب فقدان السيطرة الناتج من الانزلاقات بحسب مديرية الأمن العام بعد إجراء لجنة التحقيق المرورية تحقيقا في الحادث.

وقالت أم أحد الطلاب الذين تعرضوا للحادث من خلال اتصال ل راديو البلد "بحسب كلام ابني الباص كان مسرع ليتفاجئ بأن أمامه رادارا فخفض السرعة فجأة ومع الأجواء الممطرة والانزلاقات فقد الباص السيطرة ليقلب بالوادي"، وحيث اشتكى العديد من الطلبة بأن هذه الحافلات متهالكة وبحاجة إلى صيانة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة وأعداد الركاب فوق المسموح به.

وتحدث وزير النقل السابق المهندس جميل مجاهد في حديث ل راديو البلد بأن كثيرا من دول العالم تشجع على استخدام النقل العام باعتبارها أكثر أمانا، حيث يتم تجهيزها بأجهزة أمان عديدة سواء أجهزة تحديد سرعة أو أجهزة المحافظة على التوازن من مخاطر الانزلاق لتفادي وقوع الحوادث والتقليل من حدة الإصابات، مضيفا أهمية إخضاع سائقي هذه الحافلات إلى تدريب وتأهيل إضافي بحيث تمكنه من التعامل مع هذه الظروف التي قد تواجهه.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · وزير نقل اسبق يوضح السبب لحادث سلحوب بأن البنية التحتية والشوارع تلعب دور في وقوع الحوادث

وأضاف مجاهد بأن عدم تنظيم قطاع النقل العام وخدماته يؤدي إلى زيادة إمكانية وقوع مثل هذه الحوادث، حيث يلجأ السائقون لمخالفة القوانين لتحقيق الربح في الدرجة الأولى بعدم الالتزام بالسرعة المحددة وأعداد الركاب، مضيفا بأن للبنية التحتية دورا كبيرا في وقوع مثل هذه الحوادث، حيث يجب اتخاذ إجراءات علاجية عند تكرار وقوع الحوادث في نفس المنطقة.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي امسيس في حديث ل راديو البلد بأن هناك العديد من التعديلات على البنية التحتية التي من الممكن أن تخفف من حدة الحوادث، بالإضافة إلى صيانة الحافلات وتوفر أحزمة أمان لجميع المقاعد، وإعطاء السائقين دورات تدريبية لتمكنهم من التعامل مع هذه المواقف.

وذكر مجاهد خلال حديثه بأن هناك ثلاث جهات معنية بالرقابة على هذه الحافلات، أولها الشركة التي تمتلك هذه الحافلات فيجب أن يكون هناك رقابة داخلية للتأكد من جاهزية المركبة، وثانيا هيئة تنظيم النقل البري التي يجب أن تتحقق من معايير خدمة النقل العام ومدى التزام الشركات، وثالثا الشرطة التي تخالف هذه المركبات ورؤية مدى التزام السائقين بقواعد السير، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات الرقابية لتحقيق السلامة على الطرق.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق يوضح العوامل التي قد تكون وراء تكرار حوادث السير