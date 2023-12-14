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قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا من بلدة سلوان

12/14/2023 3:14:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقدسيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس بالمحتلة.

وقالت مصادر محلية في البلدة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي مأمون الرازم، عقب اقتحام منزله في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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