قوات الاحتلال تعتقل مقدسيا من بلدة سلوان
التاريخ
12/14/2023 3:14:29 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقدسيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس بالمحتلة.
وقالت مصادر محلية في البلدة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي مأمون الرازم، عقب اقتحام منزله في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
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