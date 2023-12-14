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أبو ردينة: مجزرة جنين اليوم تصعيد خطير ونحذر من تداعياته

12/14/2023 3:14:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أدانت الرئاسة الفلسطينية، المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، التي كان آخرها الاجتياح لمدينة جنين ومخيمها، الذي أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا، وإصابة العشرات من أبناء شعبنا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الدموي ومجازرها بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، في محاولة منها لتفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع القتل والتدمير، لتنفيذ مخططاتها للضم والتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه السياسات العدوانية التي تستبيح الدم الفلسطيني لن تنجح في إركاع الشعب الفلسطيني وإخضاعه، وسيبقى صامدا فوق أرضه ولن يرحل عنها مهما كان الثمن والتضحيات.

وتابع أبو ردينة أن الإدارة الأميركية تتحمل تبعات هذا العدوان المتواصل، وعليها التدخل الفوري لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، الذي عبر عنه نتنياهو صراحة عندما أشار إلى رغبة إسرائيلية حثيثة لإشعال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال إن الموقف الأميركي الذي أعلن رفضه لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع جزء منها، ورفضه لعنف المستوطنين أو التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أصبح على المحك، فالولايات المتحدة الأميركية هي الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل بوقف العدوان، ومنع إدخال المنطقة في حروب لن تنتهي، مؤكدا أن هذا التصعيد هو بمثابة رسالة إسرائيلية على خطاب بايدن وعشية زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي إلى المنطقة.

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