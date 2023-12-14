الرئاسة: تدنيس قوات الاحتلال لمسجد في جنين تصرف مشين ومدان ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين هو تصرف مشين ومدان، ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية.
وحذر أبو ردينة من تداعيات هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن نيران الحرب الدينية التي تسعى إسرائيل لإشعالها لن تقتصر على منطقتنا فقط، إنما ستمتد إلى العالم أجمع إن بقي صامتا على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق شعبنا.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته، مشددا على أن هذه الاعتداءات تأتي استكمالا للاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.
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