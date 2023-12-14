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خالد بن حمد يشهد نصف نهائي بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة

12/14/2023 3:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات الدور نصف النهائي لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 والذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سموه وبتنظيم من منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة على صالة مدينة خليفة الرياضية.
كما حضر منافسات الدور نصف النهائي سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية ورضا منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو ومحمد قمبر رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة والسيد محمد شاهد رئيس منظمة بريف.
وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منافسات الدور نصف النهائي وشجع مقاتلي منتخبنا الوطني وحفزهم ونزل للاعبين بأرضية الميدان وشد من عزيمتهم لتقديم أفضل النتائج والمستويات وذلك في إطار حرص سموه المستمر على دعم وتشجيع لاعبي المنتخبات الوطنية.
وأشاد سموه بالأداء المتميز الذي شهدته منافسات بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة منذ انطلاقتها وتطور مستويات المنتخبات المشاركة مشيدا بالأداء الذي أظهره لاعبو منتخب البحرين وما قدموه من أداء يعكس تطور هذه الرياضة بعد سلسلة الإنجازات العالمية والإقليمية التي حققها منتخب فنون القتال المختلطة على مدار السنوات الماضية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الآسيوي بمشاركة نخبة مقاتلي القارة الآسيوية يعد بحذ ذاته مكسبا كبيرا وهو يعزز من مكانة البحرين كموطن للرياضات القتالية بشكل عام ورياضة الـ MMA بشكل خاص متمنيا سموه لمنتخبنا الوطني التوفيق والنجاح.

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