خالد بن حمد يشهد نصف نهائي بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات الدور نصف النهائي لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 والذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سموه وبتنظيم من منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة على صالة مدينة خليفة الرياضية.
كما حضر منافسات الدور نصف النهائي سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية ورضا منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو ومحمد قمبر رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة والسيد محمد شاهد رئيس منظمة بريف.
وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منافسات الدور نصف النهائي وشجع مقاتلي منتخبنا الوطني وحفزهم ونزل للاعبين بأرضية الميدان وشد من عزيمتهم لتقديم أفضل النتائج والمستويات وذلك في إطار حرص سموه المستمر على دعم وتشجيع لاعبي المنتخبات الوطنية.
وأشاد سموه بالأداء المتميز الذي شهدته منافسات بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة منذ انطلاقتها وتطور مستويات المنتخبات المشاركة مشيدا بالأداء الذي أظهره لاعبو منتخب البحرين وما قدموه من أداء يعكس تطور هذه الرياضة بعد سلسلة الإنجازات العالمية والإقليمية التي حققها منتخب فنون القتال المختلطة على مدار السنوات الماضية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الآسيوي بمشاركة نخبة مقاتلي القارة الآسيوية يعد بحذ ذاته مكسبا كبيرا وهو يعزز من مكانة البحرين كموطن للرياضات القتالية بشكل عام ورياضة الـ MMA بشكل خاص متمنيا سموه لمنتخبنا الوطني التوفيق والنجاح.
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