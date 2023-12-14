Friday, 15 December 2023 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحتفل بالأعياد الوطنية

12/14/2023 3:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني احتفالية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ومنتسبي الوزارة.

وأكد منتسبو الوزارة أن هذه المناسبة العزيزة فرصة لتجديد العهد والولاء، واستذكار الانجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين وساهمت في نهضتها وتقدمها، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد تضمن الاحتفال تنظيم عدد من الفقرات المتنوعة، وسط حضور وتفاعل كبير من قبل موظفي ومنتسبي الوزارة الذين رفعوا من جانبهم أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة العزيزة، معبرين عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

MENAFN14122023000055011008ID1107599816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث