وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني احتفالية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ومنتسبي الوزارة.

وأكد منتسبو الوزارة أن هذه المناسبة العزيزة فرصة لتجديد العهد والولاء، واستذكار الانجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين وساهمت في نهضتها وتقدمها، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد تضمن الاحتفال تنظيم عدد من الفقرات المتنوعة، وسط حضور وتفاعل كبير من قبل موظفي ومنتسبي الوزارة الذين رفعوا من جانبهم أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة العزيزة، معبرين عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.