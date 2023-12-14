وزارة شؤون البلديات والزراعة تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة شؤون البلديات والزراعةاحتفالاً بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية،وذلك في مبنى الوزارة بالمنامة والذي حضره المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة والوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء العامون وعدد كبير من موظفي الوزارة وأعضاء المجالس البلدية.

وبهذه المناسبة أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة إنّ الأعياد الوطنية هي مصدر فخر واعتزاز للجميع على أرض مملكة البحرين المعطاءة، مستذكراً الإنجازات الحضارية والتنموية في العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتحققة بسواعد أبناء الوطن المخلصين.

‏‎هذا وذكر المبارك أن الوزارة قد عملت على تعزيز جهود التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية من خلال تقديم العديد من المشاريع والتي من أهمها زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشي في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتطوير المرافق العامة في المناطق، إضافة إلى إنشاء وتطوير الأسواق الشعبية.

وعلى صعيد الزراعة والثروة البحرية، بين المبارك بأن الوزارة وضعت القواعد الرئيسية للدفع بتحقيق أمن غذائي مستدام على الصعيد الزراعي والسمكي والحيواني.