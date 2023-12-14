وزارة شؤون البلديات والزراعة تحتفل بالأعياد الوطنية

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة شؤون البلديات والزراعةاحتفالاً بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية،وذلك في مبنى الوزارة بالمنامة والذي حضره المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة والوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء العامون وعدد كبير من موظفي الوزارة وأعضاء المجالس البلدية.
وبهذه المناسبة أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة إنّ الأعياد الوطنية هي مصدر فخر واعتزاز للجميع على أرض مملكة البحرين المعطاءة، مستذكراً الإنجازات الحضارية والتنموية في العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتحققة بسواعد أبناء الوطن المخلصين.
هذا وذكر المبارك أن الوزارة قد عملت على تعزيز جهود التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية من خلال تقديم العديد من المشاريع والتي من أهمها زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشي في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتطوير المرافق العامة في المناطق، إضافة إلى إنشاء وتطوير الأسواق الشعبية.
وعلى صعيد الزراعة والثروة البحرية، بين المبارك بأن الوزارة وضعت القواعد الرئيسية للدفع بتحقيق أمن غذائي مستدام على الصعيد الزراعي والسمكي والحيواني.
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