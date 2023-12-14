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هيئة تنظيم سوق العمل تحتفل بالأعياد الوطنية

12/14/2023 3:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت هيئة تنظيم سوق العمل حفل بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم.
وخلال الحفل، أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مملكة البحرين حققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مكانة متميزة وإنجازات رائدة على المستوى المحلي والدولي، حتى أضحت نموذجًا يشار إليه في العدالة والإنصاف، ومقصدًا مفضلًا للعمل والإقامة والاستثمار، معربًا عن التزام كافة منتسبي الهيئة للاستمرار بالعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة.
وأكد الرئيس التنفيذي استمرار العمل الحثيث لتنفيذ الخطط والرؤى الوطنية بما يحقق للمملكة استقرارها ورخائها وتقدمها، سائلاً المولى أن يديم على المملكة الأمن والأمان، وينعم عليها بالمزيد من الرفعة والازدهار.

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