هيئة تنظيم سوق العمل تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت هيئة تنظيم سوق العمل حفل بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم.
وخلال الحفل، أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مملكة البحرين حققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مكانة متميزة وإنجازات رائدة على المستوى المحلي والدولي، حتى أضحت نموذجًا يشار إليه في العدالة والإنصاف، ومقصدًا مفضلًا للعمل والإقامة والاستثمار، معربًا عن التزام كافة منتسبي الهيئة للاستمرار بالعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة.
وأكد الرئيس التنفيذي استمرار العمل الحثيث لتنفيذ الخطط والرؤى الوطنية بما يحقق للمملكة استقرارها ورخائها وتقدمها، سائلاً المولى أن يديم على المملكة الأمن والأمان، وينعم عليها بالمزيد من الرفعة والازدهار.
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