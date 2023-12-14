رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يهنئ بيوم الشرطة البحرينية

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- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الذي يصادف 14 ديسمبر من كل عام.
وقال الشيخ أحمد بن محمد "نفخر ونعتز بالدور الكبير لرجال الأمن ووزارة الداخلية في الاستقرار والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين، والذي يعد ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية والتطور والبناء في مملكتنا الغالية، تحقيقا لرؤى وتطلعات قائد المسيرة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الشرطة البحرينية حققت الكثير من الإنجازات المشرّفة، مشيرا إلى التطورات الكبيرة التي تشهدها والاحترافية التي يتمتع بها أفرادها في مختلف مواقعهم، والتي تظهر جلية في مختلف مواقع وميادين العمل الأمني.
وبين أن الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية يعد فرصة للتعبير عن تقديرينا للمواقف والتضحيات التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية من أجل رفعة وخير الوطن، متمنيا لجميع منتسبي وزارة الداخلية دوام التوفيق والسداد وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان.
كما أعرب الشيخ أحمد بن محمد عن خالص التهاني وجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، بمناسبة الاحتفاء بيوم الشرطة البحرينية، معبرًا عن فخره واعتزازه بالتاريخ الوطني العريق للكوادر الأمنية وعطائها المستدام كنموذج مشرف في خدمة الوطن والمحافظة على الأمن العام وصون الحقوق والممتلكات.
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