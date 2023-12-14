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رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يهنئ بيوم الشرطة البحرينية

12/14/2023 3:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الذي يصادف 14 ديسمبر من كل عام.
وقال الشيخ أحمد بن محمد "نفخر ونعتز بالدور الكبير لرجال الأمن ووزارة الداخلية في الاستقرار والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين، والذي يعد ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية والتطور والبناء في مملكتنا الغالية، تحقيقا لرؤى وتطلعات قائد المسيرة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الشرطة البحرينية حققت الكثير من الإنجازات المشرّفة، مشيرا إلى التطورات الكبيرة التي تشهدها والاحترافية التي يتمتع بها أفرادها في مختلف مواقعهم، والتي تظهر جلية في مختلف مواقع وميادين العمل الأمني.
وبين أن الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية يعد فرصة للتعبير عن تقديرينا للمواقف والتضحيات التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية من أجل رفعة وخير الوطن، متمنيا لجميع منتسبي وزارة الداخلية دوام التوفيق والسداد وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان.
كما أعرب الشيخ أحمد بن محمد عن خالص التهاني وجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، بمناسبة الاحتفاء بيوم الشرطة البحرينية، معبرًا عن فخره واعتزازه بالتاريخ الوطني العريق للكوادر الأمنية وعطائها المستدام كنموذج مشرف في خدمة الوطن والمحافظة على الأمن العام وصون الحقوق والممتلكات.

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