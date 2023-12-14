رئيس جهاز الخدمة المدنية يهنئ بيوم شرطة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بما وصلت إليه شرطة البحرين من مستويات متقدمة في الكفاءة والتجهيز في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما مكّنها من أداء دورها الوطني بكل احترافية وانضباط، ووفر لها كل المقومات التي عززت من جاهزيتها وقدراتها على التعامل مع مختلف الأوضاع والتطورات.
وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أن يوم الشرطة البحرينية يمثل مناسبة للتعبير عن الامتنان والتقدير لرجال الشرطة البواسل على عطاءاتهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقرار المجتمع بكل الشجاعة والإقدام، لتظل مملكة البحرين، بحمد الله عز وجل، واحة للأمن والأمان.
وتوجه الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، منوهًا بما يبذلونه من عطاء وطني مخلص في الذود عن أمن الوطن واستقراره، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم دائمًا، وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والاستقرار في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.
واستذكر رئيس الجهاز بكل الفخر والامتنان شهداء الواجب من رجال الشرطة الأوفياء، والذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وقدموا للشباب والأجيال القادمة مثالا وقدوة في التضحية لصالح الوطن، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة.
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