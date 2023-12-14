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رئيس جهاز الخدمة المدنية يهنئ بيوم شرطة البحرين

12/14/2023 3:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بما وصلت إليه شرطة البحرين من مستويات متقدمة في الكفاءة والتجهيز في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما مكّنها من أداء دورها الوطني بكل احترافية وانضباط، ووفر لها كل المقومات التي عززت من جاهزيتها وقدراتها على التعامل مع مختلف الأوضاع والتطورات.
وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أن يوم الشرطة البحرينية يمثل مناسبة للتعبير عن الامتنان والتقدير لرجال الشرطة البواسل على عطاءاتهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقرار المجتمع بكل الشجاعة والإقدام، لتظل مملكة البحرين، بحمد الله عز وجل، واحة للأمن والأمان.
وتوجه الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، منوهًا بما يبذلونه من عطاء وطني مخلص في الذود عن أمن الوطن واستقراره، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم دائمًا، وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والاستقرار في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.
واستذكر رئيس الجهاز بكل الفخر والامتنان شهداء الواجب من رجال الشرطة الأوفياء، والذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وقدموا للشباب والأجيال القادمة مثالا وقدوة في التضحية لصالح الوطن، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة.

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