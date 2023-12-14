وزير الإعلام يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، اجتماع مجلس الإدارة، بمقر المركز.
وفي بداية الاجتماع، رفع رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى أبناء البحرين الكرام، بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ثمن سعادة وزير الإعلام بخالص التقدير والامتنان، الجهود البارزة للفريق أوّل الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وجميع منتسبي وزارة الداخلية، في إرساء الأمن والأمان بربوع المملكة.
كما أعرب وزير الإعلام بمناسبة يوم الشهيد، وبكلّ الشكر والعرفان، عن اعتزاز المملكة بتضحيات شهداء الواجب الوطني، الذين سطروا أروع أمثلة حب الوطن بتضحياتهم ووطنيتهم العالية، من أجل الذود عن حياض الوطن وصون مكتسباته، سائلاً المولى عزّ وجل الرحمة والمغفرة لهم، وأن يسكنهم فسيح جناته.
بعد ذلك، اطّلع مجلس الإدارة على ملخص حول أعمال مركز الاتصال الوطني في العام 2023م، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات خطط الاتصال الحكومي قيد التنفيذ على المستويين المحلي والعالمي، والمبادرات الرامية لتعزيز التدريب في قطاع الاتصال الحكومي.
وأشاد المجلس بالدور الذي يضطلع به مركز الاتصال الوطني لتحقيق أهدافه التي تصب نحو توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وبما يُبرز المنجزات الرائدة لمملكة البحرين ويُعزّز من مكانتها على مختلف الصعد.
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