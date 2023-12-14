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وزير الإعلام يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني

12/14/2023 3:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، اجتماع مجلس الإدارة، بمقر المركز.
وفي بداية الاجتماع، رفع رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى أبناء البحرين الكرام، بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ثمن سعادة وزير الإعلام بخالص التقدير والامتنان، الجهود البارزة للفريق أوّل الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وجميع منتسبي وزارة الداخلية، في إرساء الأمن والأمان بربوع المملكة.
كما أعرب وزير الإعلام بمناسبة يوم الشهيد، وبكلّ الشكر والعرفان، عن اعتزاز المملكة بتضحيات شهداء الواجب الوطني، الذين سطروا أروع أمثلة حب الوطن بتضحياتهم ووطنيتهم العالية، من أجل الذود عن حياض الوطن وصون مكتسباته، سائلاً المولى عزّ وجل الرحمة والمغفرة لهم، وأن يسكنهم فسيح جناته.
بعد ذلك، اطّلع مجلس الإدارة على ملخص حول أعمال مركز الاتصال الوطني في العام 2023م، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات خطط الاتصال الحكومي قيد التنفيذ على المستويين المحلي والعالمي، والمبادرات الرامية لتعزيز التدريب في قطاع الاتصال الحكومي.
وأشاد المجلس بالدور الذي يضطلع به مركز الاتصال الوطني لتحقيق أهدافه التي تصب نحو توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وبما يُبرز المنجزات الرائدة لمملكة البحرين ويُعزّز من مكانتها على مختلف الصعد.

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