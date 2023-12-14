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وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحتفل بالأعياد الوطنية

12/14/2023 3:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، اليوم الخميس، احتفالاً لموظفيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.
بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل الوزارة، وكبار المسئولين بالوزارة.
وبهذه المناسبة، رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومهنئة شعب مملكة البحرين بهذا اليوم الوطني.
وأكدت الرميحي أن هذه المناسبة العزيزة تأتي تزامناً مع تلبية الوزارة للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، والشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الجاري مما يضاعف فرحة المواطنين واحتفالهم بهذه المناسبة.
وقالت الوزيرة الرميحي إن هذه المناسبة فرصة لتعظيم المنجزات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع من خلال تطوير العديد من المشاريع التنموية والإسكانية التي توفر العيش الكريم للمواطن، مؤكدةً أن الوزارة تسخر كافة طاقتها لتوفير الخدمات الإسكانية النوعية للمواطنين بالتوافق مع برنامج الحكومة 2023 – 2026، والذي تسعى حكومة مملكة البحرين لتنفيذه تحقيقاً لمزيد من الخير والنماء للوطن والمواطن.
وقد اشتمل الحفل على فعاليات متنوعة للموظفين وزوار الوزارة من المواطنين، حيث تم تقديم فقرات وطنية بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية، وعروض تراثية، وشعبية، وطنية أمام البوابة الرئيسية لمبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية.

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