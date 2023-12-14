وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، اليوم الخميس، احتفالاً لموظفيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.
بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل الوزارة، وكبار المسئولين بالوزارة.
وبهذه المناسبة، رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومهنئة شعب مملكة البحرين بهذا اليوم الوطني.
وأكدت الرميحي أن هذه المناسبة العزيزة تأتي تزامناً مع تلبية الوزارة للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، والشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الجاري مما يضاعف فرحة المواطنين واحتفالهم بهذه المناسبة.
وقالت الوزيرة الرميحي إن هذه المناسبة فرصة لتعظيم المنجزات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع من خلال تطوير العديد من المشاريع التنموية والإسكانية التي توفر العيش الكريم للمواطن، مؤكدةً أن الوزارة تسخر كافة طاقتها لتوفير الخدمات الإسكانية النوعية للمواطنين بالتوافق مع برنامج الحكومة 2023 – 2026، والذي تسعى حكومة مملكة البحرين لتنفيذه تحقيقاً لمزيد من الخير والنماء للوطن والمواطن.
وقد اشتمل الحفل على فعاليات متنوعة للموظفين وزوار الوزارة من المواطنين، حيث تم تقديم فقرات وطنية بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية، وعروض تراثية، وشعبية، وطنية أمام البوابة الرئيسية لمبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية.
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