سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يفتتح مهرجان أعياد البحرين بالقرية التراثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على ما تمثله الأعياد الوطنية من فرصة للوقوف على المنجزات المتحققة للوطن على مختلف الأصعدة بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واستذكار جهود الآباء والأجداد في تحقيق نهضة البحرين الحديثة التي يواصل كافة أبناء الوطن ضمن فريق البحرين البناء عليها من أجل الوصول للأهداف التنموية المنشودة للمملكة.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه مهرجان الأعياد الوطنية في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان الذي تنظمه وزارة الإعلام بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى القرية التراثية الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة أعياد الوطن المجيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البحرين وأهلها وهي تنعم بالخير والأمان والازدهار في ظل قياده حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.

وقد قام سموه والحضور بجولة اطلع خلالها على فعاليات المهرجان التي اشتملت على العديد من الفقرات والانشطة كعروض الفنون التراثية والحرف التقليدية والسوق الذي اشتمل على محلات ومنتجات متنوعة إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال.

وأشار سموه إلى أن المهرجانات التي تقام من قبل الجهات الرسمية والأهلية بالتزامن مع الأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين وما تجذبه من إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين هو تأكيد على ما يكنه أبناء الوطن من حب وولاء للوطن وقيادته، مشيراً إلى أن مهرجان العيد الوطني بالقرية التراثية يعد من أبرز هذه المهرجانات لما يلقاه من إقبال يدل على نجاحه، منوهاً سموه بجهود القائمين على تنظيم المهرجان من وزارة الإعلام والجهات المعنية الأخرى وحرصهم على إظهار هذا المهرجان بأفضل صورة، متمنياً للمهرجان التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، بما يعكس لزواره من داخل المملكة وخارجها التراث البحريني الأصيل من خلال ما يتخلله من فنون وأسواق شعبية، إلى جانب ما تحويه القرية التراثية من نماذج عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين.

من جهته أعرب الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على تفضل سموه بافتتاح مهرجان الأعياد الوطنية في القرية التراثية والذي يشكل حافزًا كبيرًا لجميع العاملين في الوزارة لمواصلة العطاء خدمةً للوطن، مؤكدًا الوزير حرص الوزارة، على ترسيخ قيم الانتماء والوطنية في نفوس المواطنين وبخاصة الشباب والأطفال وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت للوطن، من خلال تعريفهم بما حققته البلاد من نهضة وتطور غير مسبوق، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.