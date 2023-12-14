سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يفتتح مهرجان أعياد البحرين بالقرية التراثية

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- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على ما تمثله الأعياد الوطنية من فرصة للوقوف على المنجزات المتحققة للوطن على مختلف الأصعدة بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واستذكار جهود الآباء والأجداد في تحقيق نهضة البحرين الحديثة التي يواصل كافة أبناء الوطن ضمن فريق البحرين البناء عليها من أجل الوصول للأهداف التنموية المنشودة للمملكة.
جاء ذلك لدى افتتاح سموه مهرجان الأعياد الوطنية في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان الذي تنظمه وزارة الإعلام بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى القرية التراثية الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة أعياد الوطن المجيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البحرين وأهلها وهي تنعم بالخير والأمان والازدهار في ظل قياده حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وقد قام سموه والحضور بجولة اطلع خلالها على فعاليات المهرجان التي اشتملت على العديد من الفقرات والانشطة كعروض الفنون التراثية والحرف التقليدية والسوق الذي اشتمل على محلات ومنتجات متنوعة إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال.
وأشار سموه إلى أن المهرجانات التي تقام من قبل الجهات الرسمية والأهلية بالتزامن مع الأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين وما تجذبه من إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين هو تأكيد على ما يكنه أبناء الوطن من حب وولاء للوطن وقيادته، مشيراً إلى أن مهرجان العيد الوطني بالقرية التراثية يعد من أبرز هذه المهرجانات لما يلقاه من إقبال يدل على نجاحه، منوهاً سموه بجهود القائمين على تنظيم المهرجان من وزارة الإعلام والجهات المعنية الأخرى وحرصهم على إظهار هذا المهرجان بأفضل صورة، متمنياً للمهرجان التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، بما يعكس لزواره من داخل المملكة وخارجها التراث البحريني الأصيل من خلال ما يتخلله من فنون وأسواق شعبية، إلى جانب ما تحويه القرية التراثية من نماذج عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين.
من جهته أعرب الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على تفضل سموه بافتتاح مهرجان الأعياد الوطنية في القرية التراثية والذي يشكل حافزًا كبيرًا لجميع العاملين في الوزارة لمواصلة العطاء خدمةً للوطن، مؤكدًا الوزير حرص الوزارة، على ترسيخ قيم الانتماء والوطنية في نفوس المواطنين وبخاصة الشباب والأطفال وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت للوطن، من خلال تعريفهم بما حققته البلاد من نهضة وتطور غير مسبوق، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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