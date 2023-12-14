وزارة المواصلات والاتصالات تحتفي بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت وزارة المواصلات والاتصالات احتفالاً بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ح لمقاليد الحكم، وذلك بمشاركة جميع قطاعات الوزارة ومنتسبيها.
وبهذه المناسبة الوطنية، رفع محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكّداً أهمية الأعياد الوطنية التي تشهدها مملكة البحرين في قلوب أبناء الوطن.
وقد تضمن الاحتفال تنظيم عدد من الفقرات المتنوعة، وسط حضور وتفاعل كبير من قبل منتسبي الوزارة، معبرين عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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