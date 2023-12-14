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وزارة المواصلات والاتصالات تحتفي بالأعياد الوطنية

12/14/2023 3:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت وزارة المواصلات والاتصالات احتفالاً بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ح لمقاليد الحكم، وذلك بمشاركة جميع قطاعات الوزارة ومنتسبيها.
وبهذه المناسبة الوطنية، رفع محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكّداً أهمية الأعياد الوطنية التي تشهدها مملكة البحرين في قلوب أبناء الوطن.
وقد تضمن الاحتفال تنظيم عدد من الفقرات المتنوعة، وسط حضور وتفاعل كبير من قبل منتسبي الوزارة، معبرين عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

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