وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، احتفالاً بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم، وذلك بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبهذه المناسبة رفع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئاً ابناء مملكة البحرين، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على المملكة وشعبها بالخير والرفعة والازدهار.
وقال الوزير المعاودة في تصريح له خلال حفل الاستقبال الذين أقامته الوزارة، نستذكر ما تحقق من إنجازات وطنية في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حيث شيد المشروع التنموي الرائد لجلالته القواعد الصلبة لبناء نهضة عصرية تشمل كل مناحي الحياة، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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