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وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تحتفل بالأعياد الوطنية

12/14/2023 3:07:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، احتفالاً بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم، وذلك بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبهذه المناسبة رفع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئاً ابناء مملكة البحرين، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على المملكة وشعبها بالخير والرفعة والازدهار.
وقال الوزير المعاودة في تصريح له خلال حفل الاستقبال الذين أقامته الوزارة، نستذكر ما تحقق من إنجازات وطنية في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حيث شيد المشروع التنموي الرائد لجلالته القواعد الصلبة لبناء نهضة عصرية تشمل كل مناحي الحياة، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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