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مركز عيسى الثقافي يحتفل بالأعياد الوطنية

12/14/2023 3:07:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفل منتسبو مركز عيسى الثقافي بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، حيث أقام المركز حفلا وفعاليات متنوعة بهذه المناسبة.
ورفع كافة منتسبي المركز أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والى شعب البحرين الوفي، بمناسبة حلول ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، مشيدين بالإنجازات الحضارية للمملكة في هذا العهد الزاهر، ومستذكرين بذلك قيم الوفاء والولاء والإخلاص للوطن وقيادته الحكيمة .

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