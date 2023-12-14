مركز عيسى الثقافي يحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفل منتسبو مركز عيسى الثقافي بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، حيث أقام المركز حفلا وفعاليات متنوعة بهذه المناسبة.
ورفع كافة منتسبي المركز أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والى شعب البحرين الوفي، بمناسبة حلول ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، مشيدين بالإنجازات الحضارية للمملكة في هذا العهد الزاهر، ومستذكرين بذلك قيم الوفاء والولاء والإخلاص للوطن وقيادته الحكيمة .
MENAFN14122023000055011008ID1107599800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.