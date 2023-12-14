ولي العهد رئيس الوزراء يتفضل بزيارة مشروع تطوير شارع الفاتح إيذاناً بافتتاحه رسمياً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسارات التنمية تسير بوتيرة تصاعدية نحو مزيد من التطور لبلوغ الأهداف المحددة وفق خطط وبرامج تستهدف كافة المجالات التي تعد محل اهتمام أبناء الوطن، مشيراً سموه إلى استمرار التركيز على مشاريع البنى التحتية وفق أعلى المعايير باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ورافداً للتنمية الاقتصادية، مضيفاً سموه أن تسارع خطى التنمية يتطلب معها مواصلة العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لتشكل إضافة تدعم جهود تعزيز تنافسية البحرين في استقطاب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتوفر فرصا واعدة لأبناء الوطن، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى تفضل سموه بزيارة مشروع تطوير شارع الفاتح إيذاناً بافتتاحه رسمياً، والذي يُعد أحد مشاريع البنية التحتية الهامة لما له من دور في زيادة انسيابية الحركة والتنقل بين عدد من المشاريع السياحية والاقتصادية والاستثمارية بمحافظة العاصمة والتي تخدم أبناء البحرين والمقيمين وكافة زوار المملكة.
وأشار سموه إلى مواصلة العمل بكل عزم لتنفيذ الأهداف الموضوعة لمختلف مشاريع التنمية ومنها تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية بما يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق ويحقق تطلعات المواطنين ويتماشى مع المتطلبات التنموية بالمملكة، لافتاً سموه إلى أهمية الحرص على استدامة التطوير في مختلف مسارات التنمية ومواصلة وضع الخطط الاستراتيجية والمشاريع التطويرية وتنفيذها بكل حرفية لتحقق ما هو مرسوم لها من أهداف.
وأشاد سموه بجهود الكوادر الوطنية العاملة في وزارة الأشغال ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة التي أشرفت على تنفيذ هذا المشروع الحيوي ، مؤكداً سموه على التشديد بأن يكون الاتقان والتميز دائماً ملازمين لكافة المشاريع الحكومية.
بعد ذلك استمع سموه بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة و الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى إيجاز بشأن مشروع تطوير شارع الفاتح الذي يسهم في انسيابية الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بزيادة وقدرها 61% مقارنة بالوضع السابق لحجم الحركة المرورية المستخدمة للشارع ذاته.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخطة الاستراتيجية للطرق والتي تسهم في تطوير شبكة الطرق لتحقيق انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، بما يسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب وزير الأشغال عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة مشروع تطوير شارع الفاتح إيذاناً بافتتاحه رسمياً، مشيراً بأن مشروع تطوير شارع الفاتح يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي جاءت تنفيذاً لبرنامج الحكومة، ومن شأنه أن يساهم في تحسين الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية عليه، ونفخر بجهود فريق البحرين وعملهم المكثف للانتهاء من الاعمال الرئيسية في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد من خلال تطبيق سياسة الافتتاح المرحلي لعناصر المشروع الرئيسية فور الانتهاء منها.
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