ولي العهد رئيس الوزراء يتفضل بزيارة مشروع تطوير شارع الفاتح إيذاناً بافتتاحه رسمياً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسارات التنمية تسير بوتيرة تصاعدية نحو مزيد من التطور لبلوغ الأهداف المحددة وفق خطط وبرامج تستهدف كافة المجالات التي تعد محل اهتمام أبناء الوطن، مشيراً سموه إلى استمرار التركيز على مشاريع البنى التحتية وفق أعلى المعايير باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ورافداً للتنمية الاقتصادية، مضيفاً سموه أن تسارع خطى التنمية يتطلب معها مواصلة العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لتشكل إضافة تدعم جهود تعزيز تنافسية البحرين في استقطاب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتوفر فرصا واعدة لأبناء الوطن، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

جاء ذلك لدى تفضل سموه بزيارة مشروع تطوير شارع الفاتح إيذاناً بافتتاحه رسمياً، والذي يُعد أحد مشاريع البنية التحتية الهامة لما له من دور في زيادة انسيابية الحركة والتنقل بين عدد من المشاريع السياحية والاقتصادية والاستثمارية بمحافظة العاصمة والتي تخدم أبناء البحرين والمقيمين وكافة زوار المملكة.

وأشار سموه إلى مواصلة العمل بكل عزم لتنفيذ الأهداف الموضوعة لمختلف مشاريع التنمية ومنها تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية بما يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق ويحقق تطلعات المواطنين ويتماشى مع المتطلبات التنموية بالمملكة، لافتاً سموه إلى أهمية الحرص على استدامة التطوير في مختلف مسارات التنمية ومواصلة وضع الخطط الاستراتيجية والمشاريع التطويرية وتنفيذها بكل حرفية لتحقق ما هو مرسوم لها من أهداف.

وأشاد سموه بجهود الكوادر الوطنية العاملة في وزارة الأشغال ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة التي أشرفت على تنفيذ هذا المشروع الحيوي ، مؤكداً سموه على التشديد بأن يكون الاتقان والتميز دائماً ملازمين لكافة المشاريع الحكومية.

بعد ذلك استمع سموه بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة و الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى إيجاز بشأن مشروع تطوير شارع الفاتح الذي يسهم في انسيابية الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بزيادة وقدرها 61% مقارنة بالوضع السابق لحجم الحركة المرورية المستخدمة للشارع ذاته.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخطة الاستراتيجية للطرق والتي تسهم في تطوير شبكة الطرق لتحقيق انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، بما يسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب وزير الأشغال عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة مشروع تطوير شارع الفاتح إيذاناً بافتتاحه رسمياً، مشيراً بأن مشروع تطوير شارع الفاتح يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي جاءت تنفيذاً لبرنامج الحكومة، ومن شأنه أن يساهم في تحسين الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية عليه، ونفخر بجهود فريق البحرين وعملهم المكثف للانتهاء من الاعمال الرئيسية في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد من خلال تطبيق سياسة الافتتاح المرحلي لعناصر المشروع الرئيسية فور الانتهاء منها.