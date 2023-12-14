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جلالة الملك يصدر مرسوماً بالعفو الخاص والإفراج عن 168 نزيلاً بمناسبة الأعياد الوطنية

12/14/2023 3:07:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 168 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

ويأتي العفو الملكي، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم ومايصاحبها من مناسبات وطنية ، وذلك جريًا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته الكريمة التي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.

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