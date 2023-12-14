جلالة الملك يصدر مرسوماً بالعفو الخاص والإفراج عن 168 نزيلاً بمناسبة الأعياد الوطنية

ويأتي العفو الملكي، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم ومايصاحبها من مناسبات وطنية ، وذلك جريًا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته الكريمة التي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.

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