الصحة العالمية تحذر من خطورة السجائر الإليكترونية



اتهمت منظمة الصحة العالمية صناعة التبغ بنشر معلومات مضللة واستهداف الأطفال بشكل متعمد عند التسويق للسجائر الإليكترونية.

وقالت المنظمة في جنيف اليوم إن صناعة التبغ "تمول وتروج لأدلة كاذبة من شأنها التقليل من ضرر هذه المنتجات". ودعت إلي وضع لوائح أكثر صرامة لتوزيع مثل هذه المنتجات.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه يتم تجنيد الأطفال وتوريطهم في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإليكترونية، وهذا قد يجعلهم يدمنون النيكوتين". ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى التقليل من جاذبية السجائر الإليكترونية من خلال منع استخدام النكهات، وتقليل نسبة النيكوتين وفرض ضرائب على هذه المنتجات.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن استخدام أجهزة مبخرات النيكوتين الكهربائية تنتج أيضا موادا سامة يمكن أن تسبب السرطان وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الضرر قد يلحق بالأجنة البشرية، وقد يتضرر النمو العقلي للمستهلكين القاصرين نتيجة لذلك.

وقالت المنظمة إن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يستخدمون السجائر الإليكترونية بمعدلات أعلى من البالغين في جميع المناطق التي تصل إليها منظمة الصحة العالمية. وأشارت المنظمة إلي أنه في كندا تضاعفت معدلات استخدام السجائر الإليكترونية بين المراهقين الذين تترواح أعمارهم بين 16 و19 عاما بين عامي 2017 و2022. وفي إنجلترا، تضاعف عدد المستخدمين الشباب ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن السجائر الإليكترونية ليست بديلا مناسبا للحد من استهلاك التبغ، بل تزيد من احتمال تحول المستخدمين إلى السجائر التقليدية بسبب تأثير تعاطيها.

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