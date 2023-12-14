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المهرجان الصحراوي لقرية ليوا حافل بالثقافة والفنون

12/14/2023 3:01:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت قرية ليوا عن مجموعة جديدة من الشركاء، والعلامات المشاركة في فعاليات مهرجانها الصحراوي المرتقب في ديسمبر الجاري، والحافل، حيث توفر القرية مجموعة واسعة من الأنشطة، ضمن عدة مناطق مختلفة مصممة لتوفر تجارب حصرية للزوار، وسط أجواء عائلية، مما يجعلها وجهة مثالية للاحتفاء بالثقافة والفنون والموسيقى والمغامرات الإماراتية الأصيلة. وتقدم الوجهة مجموعة من تجارب تناول الطعام الشهية، بالتعاون مع علامات المأكولات والمشروبات الفاخرة، إلى جانب أشهر علامات التجزئة والاحتفالات الموسيقية الرائعة، لتأخذ الزوار في رحلة تثري حواسهم.


وتقدم نخبة من ألمع النجوم على المسرح الرئيسي تشكيلة رائعة من أغانيها المميزة، خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويستضيف المسرح في عطلة نهاية الأسبوع المقبل يوم 16 ديسمبر، الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنان السعودي علي بن محمد، والمغنية اللبنانية ديانا حداد، كما يرحب يوم 23 ديسمبر بالفنان عبادي الجوهر، والفنانة الإماراتية أريام، والفنان الكويتي مطرف المطرف، ويستقبل المسرح في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، والتي توافق ليلة رأس السنة، الفنانين خالد عبد الرحمن، وعيضة المنهالي وحمد العامري، ليثروا أجواء قرية ليوا بمجموعة من أغانيهم السعودية، والإماراتية المميزة.


وتحتضن قرية ليوا مجموعة من علامات المأكولات والمشروبات العالمية والإقليمية، ضمن مختلف المناطق، لتوفر أشهى النكهات العالمية في قلب الصحراء.


وتجمع منطقة الواحة في القرية بين أصالة الماضي وجمال الحاضر، إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات الاستثنائية المنتشرة في أنحاء المنطقة، وتضم منطقة الكرنفال متنزهاً ترفيهياً، وتجارب تسوق لا مثيل لها.
وإضافة إلى وجهات الطعام المميزة وخيارات البيع بالتجزئة المتنوعة تزخر قرية ليوا بالأنشطة الاستثنائية، التي ترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات غير مسبوقة.


وتتكامل تجربة الضيوف وسط أجواء الصحراء النابضة بالحياة في قرية ليوا، مع تشكيلة واسعة من المغامرات الحصرية، بما في ذلك المناطيد والطيران الشراعي والطائرات العمودية، مما يضمن تجارب، تلبي مختلف أذواق الزوار، وترتقي إلى مستوى تطلعاتهم.

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