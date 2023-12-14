هالاند وميسي ومبابي مرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعبة في العالم خلال حفل الجوائز السنوي لفيفا

في 15 يناير 2024 في لندن.

تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

وجرى ترشيح 12 لاعبًا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم من فئة الرجال، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم التابعين للاتحادات الوطنية، والمشجعين الذين صوتوا عبر موقع فيفا الرسمي.

وبحسب الموقع الرسمي لفيفا فإن هالاند يعتبر ماكينة أهداف لا يمكن إيقافها مع مانشستر سيتي الذي أرعب المدافعين في المسابقات المحلية والأوروبية، وحقق مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الثلاثية الأولى في تاريخ النادي، وذلك بحصد ألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال فترة الترشح للجائزة سجل هالاند 28 هدفًا في 33 مباراة على مستوى كافة البطولات ، حيث أثبت بمزيج من سرعته وقوته وقدرته على إنهاء الهجمات، أنه أقوى من أفضل المدافعين في العالم. وأصبحت عودته للتهديف مع أسلوبه الهادئ أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن النرويجي الدولي أكمل عامه الـ23 في يوليو 2023.

وعلاوة على ألقابه مع سيتي، حصل هالاند على العديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك الحذاء الذهبي الأوروبي والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، والثنائية النادرة المتمثلة في تسميته لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغالبًا ما يُذكر أن ألف إينجي والد هالاند هو لاعب كرة قدم سابق، مثَّل النرويج ولعب على أعلى المستويات، ولكن والدته ، جري ماريتا براوت، كانت أيضًا معروفة ببراعتها في الرياضة، حيث حصلت خلال التسعينيات على ألقاب في منافسات السباعي بألعاب القوى

من جانبه، واصل مبابي تألقه الذي قاد به بلاده فرنسا لنهائي مونديال قطر 2022 قبل الخسارة على يد الأرجنتين، وذلك عبر الأهداف الحاسمة التي يسجلها لفريقه سان جيرمان على مستوى كافة البطولات.

وقاد مبابي صاحب السرعات الكبيرة، فريقه سان جيرمان لحصد لقبه الثامن بالدوري الفرنسي في آخر 11 عامًا، وذلك بفضل أهدافه الرائعة ،

حيث سجل 17 هدفا في آخر 20 مباراة بالدوري، بما في ذلك تسجيل تسعة أهداف في ست مباريات.

وحصل المهاجم الموهوب على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأيضًا هدّاف البطولة المحلية، بعد تعافيه من خيبة أمل خسارته لنهائي كأس العالم، على الرغم من تسجيله ثلاثية في المباراة النهائية.

تجدر الإشار إلى أن مبابي تفصله أربعة أهداف عن معادلة إنجاز ميروسلاف كلوزه صاحب الرقم القياسي في عدد أهداف كأس العالم، حيث سجل اللاعب الألماني السابق 16 هدفًا في 24 مباراة، على مدار أربع نسخ من البطولة. بينما أحرز مبابي صاحب الـ24 عامًا 12 هدفًا خلال 14 مباراة في نسختي 2018 و2022.

وبالنسبة لميسي فهو مرشح قوي لجائزة أفضل لاعب في العالم حيث مازال يمتع الجماهير بمهاراته الفردية الفذة وأهدافه المذهل، رغم بلوغه السادسة والثلاثين من العمر

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022 بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال قطر كما ساهم في تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، بجانب تصدره قائمة صانعي الأهداف في الدوري المحلي.

وفي يوليو الماضي واجه ميسي الذي سجل الآن أكثر من 100 هدف لبلاده ويُعد الهداف التاريخي في أفضل خمس دوريات أوروبية، تحديًا جديدًا حيث انتقل لفريق إنتر ميامي، ولاقت هذه الصفقة حماسًا كبيرًا، وترحيبًا حافلًا يليق بأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

ويعتبر ميسي هو اللاعب الوحيد، الذي صنع أكثر تمريرات حاسمة في خمس نسخ من بطولة كأس العالم، وأقرب منافسيه هم: بيليه، وجريجورز لاتو، ودييجو مارادونا وديفيد بيكهام، الذين صنعوا أهدافًا في ثلاث نسخ لكل منهم.

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