مانشستر سيتي يخوض 3 مباريات في 3 بطولات خلال 144 ساعة

سيكون فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على موعد مع خوض 3 مباريات في 3 بطولات مختلفة في 3 مدن خلال أقل من 6 أيام (144 ساعة)، ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وبطولة كأس العالم للأندية.

ونجح السيتي في تأكيد تأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها من الموسم الماضي، كأول مجموعته بالعلامة الكاملة (18 نقطة) في مرحلة المجموعات بالفوز على مضيفه فريق سرفينا زفيزدا الصربي 3-2 في الجولة السادسة والأخيرة، باللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب راجكو ميتيتش.

وعمد الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق، إلى الاعتماد على تشكيله معظمها من اللاعبين الشباب لمنح لاعبيه الأساسيين فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث أجرى 9 تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة أمام لوتون تاون في الدوري. وحافظ مانشستر سيتي على سلسلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 مباريات متتالية مؤكدا جاهزيته للدفاع عن لقبه بنجاح.

ويخوض الفريق، بعد غد السبت، مواجهة مهمة على ملعب الاتحاد أمام فريق كريستال بالاس في الجولة الـ17 للدوري، سعياً لمطارده الصدارة التي يحتلها حاليا ليفربول برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي. وعقب مباراة السبت، سيطير مانشستر سيتي مباشرة إلى مدينة جدة السعودية ليستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، في مشاركته الأولى، بلقاء الفائز من فريقي ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في الدور نصف النهائي للبطولة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وإذا فاز السيتي في هذه المباراة سيخوض في 22 ديسمبر الجاري، نهائي البطولة، او مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في حالة الخسارة.

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