دبي لأصحاب الهمم يشيد بإنجاز العصيمي الآسيوي

هنأ مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي باحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي كأول عربي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق خلال الانتخابات التي اقيمت بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في استهلالية الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الذي أشاد بانجاز العصيمي الآسيوي الذي يعتبر مكسبا جديدا لرياضة الإمارات بعد حصوله على ثقة القارة الآسيوية لثالث دورة.

وأكد المجلس أن ثقة أكبر قارات العالم في ابن الإمارات تعزز مكانة الدولة المرموقة في خارطة " أصحاب الهمم " متطلعا

مواصلة مسيرة العطاء وصولا إلى الغاية المبتغاة.

وثمن المجلس اشادة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بتنظيم النادي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مما يضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتعزيز هذه المكتسبات.

واطمأن المجلس على الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي لبطولات فزاع الدولية لعام 2024 والتي ستنطلق بألعاب القوى خلال الفترة من 7_ 14 فبراير المقبل من أجل أن تحقق البطولات المختلفة

جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

اطلع المجلس على الخطط التشغيلية لإدارات النادي المختلفة مشيدا بجهود الإدارات في سير العمل وفق النهج المرسوم.

ووجه المجلس بتكريم معنوي لفريق عمل النادي الذي نظم

احتفالية عيد الاتحاد ال 52 مثمنا الجهود التي بذلت في هذا الإطار.

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