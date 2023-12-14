Friday, 15 December 2023 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي لأصحاب الهمم يشيد بإنجاز العصيمي الآسيوي

12/14/2023 3:01:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي باحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي كأول عربي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق خلال الانتخابات التي اقيمت بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في استهلالية الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الذي أشاد بانجاز العصيمي الآسيوي الذي يعتبر مكسبا جديدا لرياضة الإمارات بعد حصوله على ثقة القارة الآسيوية لثالث دورة.

وأكد المجلس أن ثقة أكبر قارات العالم في ابن الإمارات تعزز مكانة الدولة المرموقة في خارطة " أصحاب الهمم " متطلعا
مواصلة مسيرة العطاء وصولا إلى الغاية المبتغاة.

وثمن المجلس اشادة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بتنظيم النادي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مما يضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتعزيز هذه المكتسبات.

واطمأن المجلس على الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي لبطولات فزاع الدولية لعام 2024 والتي ستنطلق بألعاب القوى خلال الفترة من 7_ 14 فبراير المقبل من أجل أن تحقق البطولات المختلفة
جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

اطلع المجلس على الخطط التشغيلية لإدارات النادي المختلفة مشيدا بجهود الإدارات في سير العمل وفق النهج المرسوم.

ووجه المجلس بتكريم معنوي لفريق عمل النادي الذي نظم
احتفالية عيد الاتحاد ال 52 مثمنا الجهود التي بذلت في هذا الإطار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107599747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث