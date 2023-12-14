بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لوكلاء كرة القدم..انتقادات تطال فيفا من محكمة إنجليزية



انتقدت محكمة إنجليزية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقديمه "صورة كاريكاتورية مسيئة" لوكلاء كرة القدم.

وقدم فيفا في نوفمبر 2019 عرضا تقديميا باستخدام برنامج (باور بوينت) يصور وكيلا يحمل علامة الدولار فوق رأسه، وحقيبة نقود في إحدى يديه وأوراق نقدية في اليد الأخرى.

وسعى فيفا لفرض حدود قصوى لرسوم الوكلاء في صفقات انتقالات اللاعبين، الأمر الذي أثار نزاعات قانونية في عدد من الدوائر القضائية، حيث كانت إنجلترا من بينها، حيث وجدت إحدى المحاكم أنه في حال تطبيق هذا القرار فسوف يشكل انتهاكا لقانون المنافسة في المملكة المتحدة.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن الحكم الذي أصدرته المحكمة في 30 نوفمبر الماضي، لكن حيثيات الحكم الكامل لم يتم نشرها إلا اليوم الخميس.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المحكمة أشارت إلى أن "الرسم الكاريكاتوري الهجومي" في العرض الذي قدمه فيفا كان "تأكيدا صارخا على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مهتما في المقام الأول بالرسوم التي يتقاضاها الوكلاء".

ووجدت البيانات التي نشرها فيفا صباح اليوم أن الرسوم التي يتقاضاها الوكلاء على صفقات الانتقالات الدولية للاعبين وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 1ر888 مليون دولار عام 2023.

وكان من المقرر أن تدخل لوائح فيفا الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الماضي.

وبموجب هذه القواعد الجديدة، فإن الوكلاء الذين يعملون في صفقات انتقال يتجاوز راتب اللاعب فيها 200 ألف دولار سنويا، سيتم وضع حد أقصى لرسومهم بنسبة 6٪ من الزيادة السنوية التي تزيد عن هذا المبلغ، وذلك حال قيامهم بتمثيل اللاعب والنادي المشتري معا، أو 3% إذا كانوا يمثلون أحد هذين الطرفين.

ويحق للوكلاء الذين يمثلون النادي البائع الحصول على رسوم تعادل 10% من قيمة صفقات انتقال اللاعبين.

وقضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) يوليو الماضي بأن فيفا أثبت أن ارتفاع رسوم الوكلاء تسبب في تحفيزهم على إجراء المزيد من الانتقالات، الأمر الذي أدى بدوره إلى سلسلة من الآثار السلبية على سوق خدمات وكلاء كرة القدم.

أضافت المحكمة أن الحدود القصوى للرسوم كانت بالتالي "مناسبة لمعالجة أو تخفيف الآثار السلبية التي أبرزها فيفا".

ورغم ذلك، ذكرت المحكمة في القضية الإنجليزية أنها لم تكن قادرة على تمييز "أي صلة مبررة بين الحد الأقصى للرسوم والانتهاكات المزعومة وإخفاقات السوق".

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