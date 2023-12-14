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الإعلان عن المرشحين لجائزة (بوشكاش) لأفضل هدف في العالم عام 2023

12/14/2023 3:01:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة (بوشكاش) كأفضل هدف في العالم لعام 2023.

وكشف فيفا على موقعه الإلكتروني الرسمي ترشيح الأهداف التي أحرزها كل من الباراجواياني خوليو إنسيسو، والبرازيلي جيليرمي مادروجا، والبرتغالي نونو سانتوس، للحصول على الجائزة هذا العام.

وأوضح فيفا أنه تمت تسمية الجائزة على اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، المشهور بأهدافه الرائعة، مشيرا إلى أنه يتم منحها لصاحب الهدف الأكثر إثارة في كرة القدم الرجال والسيدات في الفترة ما بين 19ديسمبر 2022 إلى 20أغسطس 2023، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل جوائز (ذا بيست)، الذي يقيمه فيفا بالعاصمة البريطانية لندن في 15 يناير المقبل.

وكان تم
ترشيح إجمالي 11 هدفا في البداية لجائزة بوشكاش، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين من قبل المشجعين الذين صوتوا على موقع فيفا الرسمي بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الخبراء.

وجاء هدف خوليو إنسيسو في لقاء فريق برايتون الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في 23 مايو الماضي، بينما تم تسجيل هدف مادروجا في لقاء نوفوريزونتينو البرازيلي ضد بوتافوجو في 27 يونيو الماضي، فيما أحرز سانتوس هدفه في لقاء سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوافيشتا في 12مارس 2023.

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