أحمد بن محمد يشهد افتتاح أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور اليوم (الخميس) افتتاح أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور الذي أقيم تحت رعاية سموه وحمل شعار "استدامة رياضة الصقور"، وذلك بحضور سعادة نغ سير ميانغ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومشاركة نخبة من المعنيين والمهتمين بالرياضات التراثية عموماً ورياضة الصقور على وجه الخصوص إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والمنظمات المعنية بقطاعات البيئة والرياضة والتراث.

وقد حضر سموه جانباً من أعمال الملتقى، الذي استضافته مكتبة محمد بن راشد بدبي وأشار سمو رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور

إلى أن القيمة العلمية للملتقى تتجلى في استعراض أبرز التجارب والخبرات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية لرياضات الصقور على المستوى الدولي باعتبارها دعائم قوية لتأسيس مراحل متقدمة في مسيرة هذه الرياضة، مؤكداً أن الشغف والسعي إلى التعلم والاطلاع على كل المستجدات والتطورات في رياضات الصقور وجميع فروعها، أساس لمواصلة مسيرة النجاحات واستدامة الإنجازات.



وقال سموه "إن رياضة الصقور انطلقت بخطوات ثابتة ونحن حريصون على استدامة مع حققته من ازدهار والوصول بها إلى أوج التميز العالمي"، منوهاً بقيمة الملتقى كأحد أهم الأحداث العالمية الهادفة لاستدامة وتطوير رياضة الصقور على الصعيد الدولي وتحفيز سبل تطوير قدرات الجهات الأعضاء على تنظيم سباقات الصقور في دولها؛ باعتباره الحدث الأول من نوعه في هذا المجال من أجل الحفاظ على تميز هذه الرياضة واستدامتها.

وقد اُلتقطت الصور التذكارية لسمو راعي الملتقى مع أعضاء الاتحاد الدولي

لرياضات وسباقات الصقور بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، كما التقطت لسموه الصور التذكارية مع الفائزين بالمراكز الأولى لكأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور والفائزين بكأس اتحاد الإمارات للصقور كذلك مبادرة أفضل منتج.

الارتقاء بالرياضة

وافتتح سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمة أكد خلالها ضرورة بحث سبل تسهيل وتعزيز جهود الارتقاء برياضة الصقور التي أصبحت من أكثر الرياضات تطوراً وازدهاراً وصولاً إلى تدشين المبادرات والاستحقاقات العالمية التي مثّلت نقطة انطلاق وتحول طموحة في مسيرة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

وأضاف بن مرخان: "نطمح للوصول إلى توصيات تسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة لمجتمع الصقارة على الصعيد الدولي بصورة تعزز تنافسية رياضات وسباقات الصقور عالمياً، وترسخ قواعد ممارستها بين المراحل العمرية المختلفة".

وعلى هامش الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور كرّم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وسعادة نغ سير ميانغ ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور وهم فريق جمعية القناص القطرية، وفريق اتحاد الإمارات للصقور، وفريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي بمملكة البحرين، كما تم تكريم الفائزين في كأس اتحاد الإمارات للصقور للفئات الثلاث حيث

توج في فئة الشيوخ كل من F3-S بالمركز الأول، والنيف بالمركز الثاني ، فيما فاز F3 بالمركز الثالث ، كما فاز بالمركز الأول في فئة العامة مفتوح سيف جمال الحريز، وفريق الفرسان بالمركز الثاني، وراشد سعيد المنصوري بالمركز الثالث، وفي فئة العامة ملاك توّج منصور أحمد الكندي بالمركز الأول، وخالد جمعه الهاملي بالمركز الثاني، وعبدالعزيز عبدالله الكندي بالمركز الثالث، إضافة إلى تكريم أفضل منتج ضمن المبادرات التي اعتمدها اتحاد الإمارات للصقور بشكل سنوي إذ توّج أحمد صغير الكتبي

بالمركز الأول في مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور للأفراد، فيما فاز حمد أحمد الكندي بالمركز الثاني، وخلفان شافي المنصوري بالمركز الثالث، فيما توجت محمية مرغم بالمركز الأول ضمن

مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور لمراكز الإكثار، وتوجت F3 بالمركز الثاني، ودبي فالكون سنتر بالمركز الثالث.

بدوره أعرب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن اعتزازه بحضور فعاليات الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور والتي جمعت بين الناحية الرياضية والعلمية عبر تنظيم بطولة الكأس بمشاركة دولية كبيرة والملتقى الدولي الذي بحث موضوعات مهمة تتعلق بمسيرة مستقبل رياضة الصقور من واقع خبرات عملية من المشاركين الذين قدموا توصيات متنوعة لهذه الرياضة.

كما ثمّن ميانغ جهود الاتحاد الدولي

لرياضات وسباقات الصقور في نشر قواعد ممارسة رياضة الصقور ومحاولة إيجاد أفكار مبتكرة لتطوير مستواها وزيادة نسبة مشاركتها حول العالم، الأمر الذي تجلى واضحاً من خلال تلك المبادرات الطموحة التي عكست حجم التخطيط والعمل المنظم على الأصعدة كافة.

وتركزت أهداف الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور على سبل تحقيق التفرد العالمي في تطوير وتنمية رياضات وسباقات الصقور، وخلق نقاش دولي بين الجهات والأشخاص ذوي العلاقة بالصقور حول الفرص والتحديات الخاصة بها، وكيفية التوصل إلى آليات تنفيذية مشتركة تستهدف تسهيل وتعزيز سبل الارتقاء برياضات وسباقات الصقور. واستعرض الملتقى محورين رئيسيين تضمّن الأول "الممكنات التي ساهمت في تطوير واستدامة رياضات وسباقات الصقور في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما سلّط المحور الثاني الخاص بأعضاء الاتحاد الدولي الضوء على "الفرص ومستقبل رياضات وسباقات الصقور على المستوى الدولي".

وشهد ختام الملتقى 5 توصيات تضمنت: التعاون بين أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور وكافة الجهات ذات العلاقة نحو تعزيز وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية لسباقات الصقور، والمساهمة في تبادل الخبرات في إنتاج فئات الصقور المستخدمة في السباقات بين أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وتقييم التحديات المرتبطة بسفر صقور السباقات لكل دولة لديها عضوية في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور والعمل على إيجاد حلول وآليات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على المستوى الدولي، والسعي نحو استشراف مُستقبل تنظيم البطولات القارية، بالتعاون والتنسيق مع أعضاء الاتحاد ، والعمل على تنظيم وإعداد اللوائح والأنظمة الفنية لرياضات وسباقات الصقور على المستوى الدولي،

لتكون أكثر مقاربة مع الممارسات الرياضية العالمية الحديثة، وقادرة على مواكبة التطور السريع لحركة الرياضية العالمية .

وبلغ عدد الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور 15 فريقاً يمثلون 15 دولة هم: اتحاد الإمارات للصقور، ولجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي من البحرين، وقرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من الكويت، والجمعية المغربية للصيادين بالصقور، والجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وجمعية القناص المصري لرعاية الجوارح، والجمعية الأرجنتينية للصقور، والاتحاد الوطني للصيادين والصقور من إيطاليا، والجمعية الإسبانية للصقور، وجمعية الصيد بالصقور الأوزبكية، وجمعية كيلوميرو من تنزانيا، وصندوق حماية الصقور من قيرغيزستان، وجمعية القناص القطرية، وجمعية الصقور اليونانية، ومركز الحفاظ على الصقارة من الصين.

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