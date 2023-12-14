برعاية ولي عهد الفجيرة.. راشد الشرقي يشهد جانبًا من منافسات بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي ويتوج الفائزين



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة

شهد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، جانبًا من منافسات النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي 2023 في ميدان قلعة الفجيرة.

وتوّج

الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي

الفائزين في فئة المهرات (عمر سنتين) 2B.

وأشاد بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة التي استقطبت مشاركات عربية ودولية لأجمل وأندر سلاسات الخيل العربية، مؤكدًا مكانة البطولة في أوساط الرياضة العالمية، ورياضات الفروسية والخيل، ودورها الكبير في تعزيز مكانة الخيل العربية وترسيخها عبر الأجيال.

حضر المنافسات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من المدراء والمسؤولين من داخل الفجيرة وخارجها.

واستهلت المهرة "الأريام حربة" للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، منافسات اليوم الأول بتصدر القسم "أ" لشوط المهرات عمر سنة، مسجلة 92.20 نقطة، كما حصلت أيضا على جائزة أفضل رأس للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني "رجوة الهواجر" لحميد غانم الهاجري، وحصلت على 91.60 نقطة، فيما حلت ثالثة "رفراف مغيدر" لحسن سيف الزعابي، ونالت 90.40 نقطة.

وأحرزت "اي اس شرقية" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، المركز الأول في القسم "ب" محققة 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "أصالة البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 90.20 نقطة، وحلت رفيقتها في المربط "رنيم البداير" في المركز الثالث وحصلت على 91.00 نقطة.

وتصدرت "ايه جيه اتش شيهانة" لجاسم النقبي، القسم "أ" لشوط المهرات عمر سنتين، محققة 91.50 نقطة، تلتها في المركز الثاني "وعد بي اتش ام" لمحمد سعيد الهاجري، وحصلت على 90.50 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث "ام زد العين" لخليفة النعيمي، ونالت 90.40 نقطة.

واعتلت "دي آسرة" لمربط دبي الصدار في القسم "ب" وحققت 91.70 نقطة، كما حصلت أيضا على جائزة أفضل رأس للمهرات عمر سنتين، وجاءت في المركز الثاني "ع ج رسيل" لمربط عجمان، وحصلت على نفس معدل المتصدرة التي تفوقت بأفضلية درجتها في معيار الهوية، وحلت في المركز الثالث "ندية الزبير" للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، وحققت 91.50 نقطة.

وبزرت "ملكة البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي، في شوط المهرات عمر 3 سنوات القسم "أ"، بعد ان حققت الصدارة محققة 92.10 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "اس اس فرح تالين" لمحسن حسين، وحصلت على 91.60 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث الى "ريانة الباهية" لسلمى سيف آل علي، وحققت 91.20 نقطة.

وتصدرت "ايه دي بدور" لحمد عدنان الشحي، القسم "ب" وحققت 92.50 نقطة، كما حصلت أيضا على جائزة أفضل رأس لمهرات الثلاث سنوات، وحلت في المركز الثاني "ام زد رفيقة" لخليفة النعيمي، وحصلت على 91.90 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث "نادرة البستان" لاسطبلات البستان، ونالت 91.80 نقطة.

واختتمت منافسات اليوم الأول الفرس "هلهولة الهواجر" لعليان الهاجري التي حصدت صدارة الأفراس عمر 4 سنوات وحققت أعلى معدل خلال المنافسات بلغ 92.90 نقطة، تلتها في المركز الثاني "اجوان الزبير" للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، وحصلت على 92.20 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث "بداير البداير" لبدر عدنان آل علي، وحققت 91.20 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز