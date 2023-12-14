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ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

12/14/2023 3:01:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ستصبح ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف فولهام منافسه بيرنلي في 23 ديسمبر.

وأكدت لجنة الحكام اليوم الخميس اختيار ويلش لهذه المهمة وقالت أيضا إن سام أليسون سيصبح أول حكم أسود يدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 15 عاما.

وسيدير أليسون مباراة شيفيلد يونايتد أمام لوتون تاون يوم 26 ديسمبر.

وسيصبح أليسون أول حكم أسود في الدوري الممتاز منذ اعتزال يوريا ريني في 2009. وكانت ويلش رائدة في مجال التحكيم النسائي ولعبت الشهر الماضي دور الحكم الرابع في مباراة فولهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز وهي أول امرأة تتولى هذا الدور.

وأدارت ويلش البالغ عمرها 40 عاما في السابق مباريات في الدرجات الأدنى وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي وكانت ضمن حكام كأس العالم للسيدات هذا العام.

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