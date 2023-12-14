بيع ستة قمصان لميسي في مزاد مقابل 7.8 ملايين دولار

بيعت ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 في قطر مقابل 7.8 ملايين دولار في مزادٍ علنيّ.

وأفادت دار سوثبي للمزادات لوكالة فرنس برس الخميس، أنه كانت هناك ثلاثة عروض إجمالية في ما وصفته بـ "قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022" التي توّج بها للمرة الأولى في مسيرته.

وحطّمت القمصان المُباعة الرقم القياسي الذي كان مُسجّلاً لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي (36 عاماً) نجم إنتر ميامي الأميركي. كما باتت المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تُباع في مزاد هذا العام حتى الآن، حسب دار سوثبي للمزادات.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعدما تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر 2022.

وقال رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوثبي براهم واكتر "تعتبر كأس العالم لكرة القدم 2022 واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ الرياضة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسيرة ميسي الشجاعة وترسيخ مكانته كأعظم لاعب في كل الأزمنة".

وأضاف "يمثّل بيع هذه القمصان الستّة مناسبة ضخمة في تاريخ المزاد، مما يوفّر للجماهير وجامعي المقتنيات خلق صِلة بإنجاز ميسي".

وسجّل ميسي سبعة أهداف في مونديال قطر، رافعاً عدد أهدافه الموندياليّة إلى 13.

وتابع واكتر "إنه لشرف لسوثبي أن تُقدّم وتعرض هذه المقتنيات التي لا تُقدّر بثمن للجمهور، والتي تُجسّد التألّق المطلق للاعب أعاد تعريف حدود التميّز في كرة القدم.

هذه القمصان التاريخية ليست فقط تذكيراً ملموساً بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة، ولكنها مرتبطة بشكل أساسي بلحظة الذروة في مسيرة لاعب كرة القدم الأكثر تتويجاً بالألقاب في التاريخ".

ويتصدّر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بالألقاب الجماعيّة بـ44 لقباً، من بينها الدوري الإسباني (10 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4) ومسابقة كوبا أميركا (1).

في وقت سابق من هذا الشهر، نال ميسي لقب "رياضي العام" لعام 2023 من قبل مجلة تايم بعد موسم رائع تميّز بتتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته وانتقاله إلى إنتر ميامي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي.

ولعب ميسي لأول مرة مع ميامي في يوليو، وقاده للفوز بكأس الرابطتين التي تجمع بين الاندية الأميركية والمكسيكية.

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