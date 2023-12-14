كان أول من ساعده على فك طلاسم النحو، بعد أن كان قد اعتاد على فقدان معظم الدرجات المخصصة له في امتحان مادة اللغة العربية على مدار سنوات، علمه كيف يقوم بالإعراب، بعد فهم القواعد بدلاً من حفظها، يتذكر اسم مدرسه بالكامل، رغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً، على آخر لقاء به، حينما أنهى مرحلة الدراسة الثانوية.

لم يكن هذا المدرس عابراً في حياة صديقي المذيع، الذي قص لي حكايته البسيطة بتأثر شديد، وبفضله، كما يقول، لا يرفع المنصوب، ويجر ما يجب تسكينه على الهواء أو تحته.

الهدية البسيطة التي قدمها جار لصبي صغير، لم تكن ضئيلة الأثر في حياة الأخير، بعد أن فتحت أمامه آفاق الرسم وعالم الألوان، فأصبح اليوم فناناً شاباً مديناً لفطنة يافع، استشعر بأن تلك الأدوات ستكون الأنسب للولد الهادئ، الذي لا يكف عن صناعة بعض الأشكال البسيطة على الأرض، والجدران.

القائمة تطول لو سعيت لسرد الكثير من الوقائع، التي قد تكون اعتيادية، وبسيطة، إلا أن تأثيرها كان كبيراً ومحورياً لدى أصحابها، فبعض الكلمات حاف يضاعف الطاقة، وبوصلة تصحح الاتجاه، وقوة ملهمة، فما بالنا بالفعل الملموس في حياة الآخرين، لتكون بمثابة يد ممدودة تمنح بلا مقابل، تربت على كتف، وتساند، جائزة أصحابها الوحيدة أن تقي سواهم من التعثر، أو التيه في أول الطريق، أو منتصفه، أو حتى آخره، فجميعنا بحاجة، مهما اشتد عودنا، وازدادت أقدامنا رسوخاً، إلى تلك اليد المساندة والحانية.

مرَّ على صديقي المذيع معلمون كثيرون، عشرات على الأرجح، احتاج إلى وقت طويل كي يتذكر أسماء ثلاثة منهم، حينما طالبته بذلك، وبالكاد أسعفته الذاكرة باسم واحد لكل منهم بدون اللقب، لكن ذاكرته صانت الاسم الكامل، والملامح الطيبة لمن كان أكثر جوداً في عطائه معه.

أما صديقي الفنان فقد أطلعني على بعض الأعمال، التي احتفظ فيها بملامح الجار القديم وطيفه، الذي سبق وأبدع له العديد من البورتريهات، لم يكن آخرها، في اليوم الذي تلقى فيه نبأ رحيله.

أولئك الذين آثروا ترك الأثر الطيب، والعبير الذي لا ينفد، لن يكونوا أبداً عابرين، فهم طيبو الحضور والذكر، هم أشخاص مؤثرون ضد النسيان في حياة من ألهموهم، وقد تمتد متوالية العطاء على ذات الدرب، لتحيا سيرة الملهمين، ويتضاعف ثمارها، حيث يمكث الخير، ويذهب الزبد.