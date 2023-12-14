«كوب 28» ونهج الإمارات المستدام

على النهج الأصيل للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نمضي في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها والعناية بمقدراتها، فكان طيب الله ثراه، حريصاً على الزراعة وإيجاد المساحات الخضراء الواسعة في مختلف مناطق الدولة، حتى بات حرصه عابراً للحدود من خلال التبرع لكثير من الدول بالنخيل وغيرها من النباتات لتكوين البيئة الملائمة للإنسان لجني الثمار واستدامة الموارد النباتية والحيوانية، وغيرها التي هي من المكونات الأساسية للبيئة. وهنا نستذكر وقبل عقود من الزمن قصة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع بعض المهندسين الذين أتوا من مختلف الدول لدراسة إمكانية زراعة تربة الإمارات، وكان جوابهم بأن التربة في هذه المنطقة غير صالحة، وأجواءها غير مناسبة لنمو النباتات وجني المحاصيل، فكانت لوالدنا زايد، طيب الله ثراه، الحكيم، نظرة مغايرة ثاقبة ورؤية سديدة، حيث أمر بزراعة الأرض وتشجيرها، حتى أصبحت اليوم صحراء الإمارات جنة خضراء وواحة غناء، بجمال زرعها، وبديع منظرها، وأسهمت رؤية والدنا المؤسس وإيمانه بأهمية الزراعة في توفير بيئة مكافحة للمؤثرات المناخية، ونافعة للكائنات الحية.



وقيادتنا الحكيمة تمضي على نهج المؤسس الحكيم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومن تأمل في الإنجازات الحضارية لدولة الإمارات، ونظر في تاريخها المشرق، واستقرأ الأرقام والإحصائيات، سيدرك تمام الإدراك، بأن الإمارات دولة لديها سجل حافل ومتلألئ في مختلف الميادين والملفات، بإسهاماتها الفاعلة تجاه القضايا العالمية لوضع الحلول الجذرية المناسبة التي تصب في مصلحة البشرية كأولوية رئيسية.

واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» ثمرة من ثمارها اليانعة وجهودها الغزيرة المتعلقة بملف المناخ واستدامة البيئة الخضراء، المؤتمر الذي اختتم فعاليته مؤخراً، ناقش في طياته مستقبل العمل المناخي، الذي تترقب شعوب العالم قراراته ومخرجاته الإيجابية.

كما أن استضافة الإمارات لهذا المؤتمر ناتج من إيمانها على أهمية توحيد الجهود والرؤى الدولية المشتركة لمواجهة مؤثرات التغير المناخي، وإيجاد الحلول المستدامة لبناء مستقبل مناخي أفضل للجيل الحالي وأجيال المستقبل من خلال صياغة نهج مناخي عالمي يصب في صالح كوكب الأرض وساكنيه.

جهود الإمارات في ملف المناخ محل ثقة وتقدير المجتمع الدولي، بداية من التنسيق بين الأطراف كافة

لإنجاح هذه النسخة من مؤتمر المناخ، والتوظيف الإبداعي والمتقن للدبلوماسية الإماراتية المناخية لتحقيق الأهداف التي سعت الدولة إليها من خلال مؤتمر الأطراف، مما نتج عن ذلك مساهمة دولية قدرت بـ 85 مليار دولار لتسهم في استشراف المستقبل المناخي، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، الذي يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي، وتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030 في ملف المناخ، وجهود البصمات الإماراتية لم تقف لهذا الحد، وليس لها حدود، فهي وفيرة، وما ذكرته نبذة يسيرة من الجهود العظيمة التي بذلت وما زالت تبذل.

كما أسهم مؤتمر «كوب 28» من خلال جلساته وورشه الهادفة على نشر الوعي البيئي لدى الشباب ومختلف شرائح المجتمع، وشاهدنا مشاركة واسعة وفاعلة من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار من أبناء الوطن ومختلف الجنسيات التي تستمتع بوجودها في دولة الإمارات وبأجوائها الممتعة، وهي فرصة للزوار كذلك للتعرف على القيم الجميلة والعادات الرصينة المستدامة لمجتمع الإمارات، ومن خلال المؤتمر تم إطلاق المبادرات النوعية التي تدعم العمل المناخي من قبل المؤسسات والجهات الحكومية، ويجب الإدراك بأن مسؤولية المناخ مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد مروراً بالأسرة والثقافة العامة المجتمعية وصولاً إلى التعاون الدولي، حتى نحقق ما نصبو إليه من التطلعات المستقبلية والمرجوة تجاه العمل المناخي.

ونثمن جهود رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وجهود الفرق الوطنية المتواصلة على مدار الساعة لإنجاح هذا النسخة الاستثنائية من المؤتمر، والتي كانت إبداعية بأنامل إماراتية مخلصة، ونثني كذلك على دور الشباب الذي أسهم في إيصال رسائل المؤتمر والقيام بأدوار إشرافية وإدارية ونقل الصورة الحضارية وإبراز الشخصية الإماراتية المتفردة بأخلاقها وسمعتها الطيبة أما الضيوف والزوار، فلهم منا كل تقدير على جهودهم وحسن صنيعهم.

بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي يسدل الستار عن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي كانت مخرجاته إيجابية على الصعيد العالمي من خلال الإعلانات والتعهدات التي قدمت من خلاله، ولاقى الاتفاق ترحيباً دولياً واسعاً، حيث شاركت وفود 197 دولة بهذا الحدث العالمي المهم، ويؤكد هذا الاتفاق المكانة الدولية لدولة الإمارات، وأنها لاعب رئيسي في بناء منظومة جديدة مستدامة لكوكب الأرض.

وستبقى دولة الإمارات، ملتزمة بمبدأها وهي في طليعة الدول العالمية ماضية بكل عزم بقيادتها الحكيمة وبكفاءاتها الوطنية وبشبابها المبدع نحو المساهمة في إيجاد الحلول في ملف المناخ والملفات الدولية المختلفة، منتهجة الشفافية والوضوح المرونة، تعتمد على التفكير بطرق ذكية وإبداعية ومختلفة غير تقليدية، حريصة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المناخ واستدامة البيئة وغيرها من القضايا التي تهم الإنسانية.