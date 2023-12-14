«الساعة الذكية» تراقب ضربات القلب لدى الأطفال

يمكن للساعات الذكية أن تساعد الأطباء على اكتشاف وتشخيص اضطراب ضربات القلب لدى الأطفال، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة ستانفورد، حيث توصلوا إلى هذه الدراسة عبر مسح للسجلات الطبية الإلكترونية لمرضى أمراض القلب لدى الأطفال.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «كوميونيكيشن ميديسن Communications Medicine»، فإنه بطريقة المراقبة على مدار 4 سنوات، ذكرت السجلات الطبية للمرضى كلمة «آبل واتش» 145 مرة، ومن بين المرضى الذين ذكرت سجلاتهم الطبية وجود الساعة الذكية، كان لدى 41 منهم اضطراباً في القلب، من بينهم 29 طفلاً تم تشخصيهم بالساعة الذكية للمرة الأولى، والتي لم يؤكدها التشخيص التقليدي.

يقول كبير مؤلفي الدراسة أستاذ القلب في جامعة ستانفورد سكوت سيريسناك: «فوجئت بعدد المرات التي لم تلتقط فيها مراقبتنا القياسية حالات عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما فعلته الساعة الذكية».



