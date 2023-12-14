«الساعة الذكية» تراقب ضربات القلب لدى الأطفال

(MENAFN
- Al-Bayan)
يمكن للساعات الذكية أن تساعد الأطباء على اكتشاف وتشخيص اضطراب ضربات القلب لدى الأطفال، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة ستانفورد، حيث توصلوا إلى هذه الدراسة عبر مسح للسجلات الطبية الإلكترونية لمرضى أمراض القلب لدى الأطفال.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «كوميونيكيشن ميديسن Communications Medicine»، فإنه بطريقة المراقبة على مدار 4 سنوات، ذكرت السجلات الطبية للمرضى كلمة «آبل واتش» 145 مرة، ومن بين المرضى الذين ذكرت سجلاتهم الطبية وجود الساعة الذكية، كان لدى 41 منهم اضطراباً في القلب، من بينهم 29 طفلاً تم تشخصيهم بالساعة الذكية للمرة الأولى، والتي لم يؤكدها التشخيص التقليدي.
يقول كبير مؤلفي الدراسة أستاذ القلب في جامعة ستانفورد سكوت سيريسناك: «فوجئت بعدد المرات التي لم تلتقط فيها مراقبتنا القياسية حالات عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما فعلته الساعة الذكية».
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