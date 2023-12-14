وحدة دبي للإبداع تطور هوية مرئية جديدة لفريج المرر وتقدم إضافات إبداعية له

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بدعم المبدعين، وتبني أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بمختلف مناطق دبي، وبالتعاون بين بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووحدة دبي للإبداع، تم تنفيذ مجموعة من التصاميم والإضافات الإبداعية المستوحاة من التراث الإماراتي لتطوير منطقة فريج المرر بدبي.

وتجمع وحدة دبي للإبداع تحت مظلتها عدداً من المبدعين الذين يعملون على تقديم حلول إبداعية، وتصاميم، ومشاريع، وحملات، ومدخلات إبداعية لمجموعة من المناطق في دبي، لتعزيز مكانتها الاستراتيجية، ودعم الفرص المتاحة فيها، وزيادة تنافسيتها عالمياً.

وتقدم الإضافات الإبداعية لمنطقة فريج المرر، تجربة مميزة لرواد المنطقة، تحتفي بما فيها من ثقافة، وذكريات، ومشاريع مرتبطة بالخياطة والتطريز منذ عشرات السنوات. وتعتبر هذه الإضافات التي تستلهم جمالياتها من مفردات التراث الإماراتي الغني، البداية لعدد من المشاريع الإبداعية التي تسعى إلى تطوير مناطق دبي من خلال أعمال فنية وإبداعية تعزز ملامح الجمال في الإمارة، وتعكس روح دبي، وثقافتها، ورسالتها العالمية، وتسرد قصتها، وتبرز احتضانها لثقافات العالم.

تجارب استثنائية

ونفذ عدد من المبدعين أفكاراً وتصاميم لتطوير فريج المرر، تحمل تجارب إبداعية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي للإمارة، حيث ترسم مشاريع المبدعين، هوية بصرية جديدة لفريج المرر تحمل إضافات إبداعية تلهم العالم بتجربة دبي التي تمزج بين أصالة الماضي وجمال الحاضر، وتروي قصة دبي الملهمة للعالم.

وتشمل الإضافات الإبداعية مساحات مخصصة لرواد الأعمال، للعمل على مشاريع تجارية مرتبطة بالأزياء الإماراتية في المنطقة.

كما توفر الأفكار مساحات مخصصة للفعاليات المرتبطة بالأزياء الإماراتية، لاسيما المخور الذي اشتهر بوجود تطريزات التلي الذهبي والزري الفضي وغيرها من النقوش والزخارف التي تشهد على أصالة وعراقة التراث الإماراتي، حيث ستساعد هذه المساحات الشباب الراغبين في الدخول إلى صناعة الأزياء التقليدية على بدء مشروعاتهم والانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال.

إثراء المشهد الجمالي

وتسعى وحدة دبي للإبداع إلى تقديم إضافات إبداعية تعزز من جمالية مختلف المناطق في دبي، وتعكس هوية الإمارة وروحها من خلال مختلف أعمالها.

وتحافظ منطقة فريج المرر على طابعها التقليدي، وتراثها المعماري رغم التطور الهائل والمباني والمجمعات الشامخة التي تتميز بها دبي.

نمط معماري فريد

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تترجم خطة تنفيذ الإضافات الإبداعية لعدد من مناطق دبي، رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مشاريع تعزز مكانة دبي كواحدة من أسرع المدن نمواً، وجذباً للمستثمرين، والمبدعين، والزوار".

وأشار سعادته إلى أن منطقة فريج المرر تعتبر إحدى المناطق الجاذبة للمهتمين بالأزياء الإماراتية من حول العالم، مؤكداً سعادته حرص بلدية دبي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع، وتمكين المبدعين من المساهمة في تطوير مختلف مناطق دبي، لضمان منح جميع السكان والزوار تجربة مثالية في المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم.

وأشار سعادته إلى أن بلدية دبي ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات التي تدعم تحويل الأفكار التي يقدمها المبدعون إلى واقع ملموس، وبما يدعم عمليات التطوير العمراني المستدام التي تشهدها دبي ويرسخ المشهد الجمالي للمدينة.

حلول إبداعية

من جانبه قال سعادة سعيد النظري، رئيس وحدة دبي للإبداع: "تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نعمل على توظيف الأفكار الإبداعية في تعزيز الصناعات الإبداعية، والسياحية، والترفيهية المرتبطة ببعض المناطق في دبي، وتوفير الفرص لمشاركة المبدعين، ورواد الأعمال، في تقديم إسهامات ومشاريع تحولية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دبي".

وأضاف سعادته: "تعد الإضافات الإبداعية لمنطقة فريج المرر انطلاقة لمجموعة من المشاريع الإبداعية التي يعمل عليها المبدعون من أعضاء وحدة دبي للإبداع خلال الفترة المقبلة لتطوير تجارب مميزة في عدد من مناطق دبي، لتضيف قصصاً حية وملهمة تستقطب الزوار الراغبين في التعرف إلى ثقافتنا المحلية".

خدمات نوعية

وأكد حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن العمل على متابعة دعم وتنفيذ الإضافات الإبداعية لمنطقة فريج المرر يتماشى مع توجهات الهيئة في تقديم خدمات نوعية تعزز من تجربة الزوار، وتحقيق الغايات الاستراتيجية للخطة الحضرية لإمارة دبي 2040، والمتمثلة في تعزيز رفاهية وجودة الحياة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار الشحي إلى أن فرق العمل في الهيئة ساهمت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحويل مجموعة من الأفكار، إلى واقع ملموس يعكس عناصر الطريق بشكل إبداعي في منطقة فريج المرر، وهو ما يترجم توجهات إمارة دبي في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، محورها رفاهية الإنسان وتلبية متطلبات سكان الإمارة، وبالتالي جعل دبي في صدارة المدن الأفضل للحياة على مستوى العالم.



جماليات التطريز

من جهتها قالت هند دميثان القمزي، عضو وحدة دبي للإبداع: "تجسد الأفكار الإبداعية التي قدمها المبدعون جماليات البيئة المحلية الإماراتية، وتعكس روعة المخزون الثقافي والحضاري لدولتنا، وتحمل بين تفاصيلها ملامح المجتمع المحلي، حيث تستلهم الأعمال الإبداعية المنفذة جماليات التطريز التي يتميز بها المخوّر والثوب الإماراتي، إذ يشتهر فريج المرر بكثرة محال خياطة المخور الإماراتي الشهير".

وأضافت: "تتميز الأفكار الإبداعية المقدمة لتطوير فريج المرر بثرائها بزخارف ورموز وأشكال تعكس الثقافة الإماراتية وتستلهم مفردات بيئتنا المحلية، وتحمل سمات فنية وجمالية مميزة، حيث تعتمد على إبراز عناصر طبيعية، وأخرى تراثية، أو عناصر هندسية، مستوحاة من تموجات السهول والكثبان الرملية، وتعكس الكثير من عناصر البيئة الأخرى، التي تحتل مكانة خاصة لدى الإماراتيين وهي كلها رسومات تدخل في زخرفة المخور الإماراتي".

لغة الإبداع

من جهتها، أكدت شيخة بن ظاهر، عضو وحدة دبي للإبداع، الحرص على تصميم هوية مرئية تناسب كل منطقة ومستوحاة من البيئة المحيطة، مشيرة إلى أن فريج المرر يشتهر بصناعة المخور، وهو ما استلزم العمل على أن تكون الإضافات الإبداعية مستلهمة من الأزياء الإماراتية، لتضيف على جمالية المنطقة، وتجعلها وجهة للزوار من جميع أنحاء العالم لاقتناء الثوب الإماراتي.

وقالت بن ظاهر: "نسعى إلى الاستعانة بالإبداع الذي يعتبر لغة عالمية تتخطى الزمان والمكان لتصل إلى كافة الشرائح المجتمعية، إيماناً منا بأهمية الإبداع كقيمة إنسانية، قادرة على تعزيز المشهد الثقافي والسياحي والاقتصادي لمدينة دبي".

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كان قد التقى عدداً من المبدعين أصحاب الأفكار الخلاقة في تطوير مناطق دبي من خلال أعمال فنية وإبداعية تعزز ملامح الجمال في الإمارة، واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح حول مشاريع المبدعين التي تعكس حداثة وأصالة إمارة دبي، وتسرد قصة الإمارة في الماضي، والحاضر، ورؤيتها في المستقبل.

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