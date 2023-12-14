قافلة الإمارات نظيفة تجمع 5.5 أطنان نفايات من عجمان

أكدت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن (قافلة الإمارات نظيفة)، التي انطلقت صباح أمس من عجمان، تمكنت من

جمع 5.5 أطنان نفايات، وشارك في فعاليات الحملة 575 شخصاً، حيث جمعوا النفايات من مساحة قدرها 5 كيلومترات مربعة، مبينة أنه منذ انطلاق الحملة في ال5 من ديسمبر الجاري، وحتى الثالث عشر من ذات الشهر، جمعت الحملة 21 طناً من النفايات ، بالتعاون مع الجهات المختلفة، والتي شارك فيها 5 آلاف و115 شخصاً.



وبينت أن الحملة جاءت برعاية من وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حيث حطت قافلة الدورة الـ 22 من حملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في منطقة التلة 2 في عجمان صباح أمس، مؤكدة على التأثير التراكمي للحملة منذ بدايتها في العام 2002، حيث سلطت الضوء على المقاييس الرئيسية، مثل إجمالي النفايات التي تم جمعها، والعدد الإجمالي للمتطوعين، والمساحة الواسعة المغطاة للتأكيد على المساهمات الكبيرة للبرنامج في حماية البيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز