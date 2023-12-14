قافلة الإمارات نظيفة تجمع 5.5 أطنان نفايات من عجمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن (قافلة الإمارات نظيفة)، التي انطلقت صباح أمس من عجمان، تمكنت من
جمع 5.5 أطنان نفايات، وشارك في فعاليات الحملة 575 شخصاً، حيث جمعوا النفايات من مساحة قدرها 5 كيلومترات مربعة، مبينة أنه منذ انطلاق الحملة في ال5 من ديسمبر الجاري، وحتى الثالث عشر من ذات الشهر، جمعت الحملة 21 طناً من النفايات ، بالتعاون مع الجهات المختلفة، والتي شارك فيها 5 آلاف و115 شخصاً.
وبينت أن الحملة جاءت برعاية من وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حيث حطت قافلة الدورة الـ 22 من حملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في منطقة التلة 2 في عجمان صباح أمس، مؤكدة على التأثير التراكمي للحملة منذ بدايتها في العام 2002، حيث سلطت الضوء على المقاييس الرئيسية، مثل إجمالي النفايات التي تم جمعها، والعدد الإجمالي للمتطوعين، والمساحة الواسعة المغطاة للتأكيد على المساهمات الكبيرة للبرنامج في حماية البيئة.
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