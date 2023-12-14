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معرض للأسر المنتجة في محاكم دبي

12/14/2023 3:01:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


افتتح مجلس الجوهرة النسائي في محاكم دبي معرض الأسر المنتجة لتعزيز دور المرأة، ومشاركتها الفاعلة في المجتمع، وشهد المعرض مشاركة نشطة من الأسر المواطنة والحرفيات، بالإضافة إلى عضوات من مركز التراث وهيئة تنمية المجتمع وأعضاء المجلس النسائي، بحضور القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، ووفد من مركز دبي لرعاية النساء والأطفال.

وقالت جميلة الهاملي رئيس المجلس النسائي: «تجسد هذه المبادرة التعاون الفعّال بين المؤسسات لتعزيز القدرات الإبداعية لدى النساء، حيث شكل المعرض منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعلم المتبادل، بالإضافة إلى عرض المنتجات وتسليط الضوء على مهارات النساء المشاركات».

وأضافت: «وعبر تكامل الفعاليات، تعزز المبادرة روح المجتمع والتضامن، وإن هذا النهج المتكامل يعزز دعم النساء في رحلتهن نحو التميز ويسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر».

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