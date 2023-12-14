إلزام فتاة بدفع 35 ألف درهم لفشلها في تجهيز حفل خطوبة

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 81 ألفاً و700 درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقالت شارحة لدعواها إنه وأثناء تجهيزها لحفل خطبتها عرضت المشكو عليها تجهيز الحفل مقابل مبلغ وقدره 31 ألفاً و500 درهم، وهو ما تم بالفعل حيث قامت بتسليمها المبلغ على دفعتين، مضيفة بأن «المشكو عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بتجهيز الحفل».

وعليه تقدمت الشاكية بدعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها، لتتوجه بعد ذلك الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي أصابتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، إدانة (المشكو عليها) عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسها من المجني عليه (الشاكية) على المبالغ المبينة بالحكم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المشكو عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.

وأفادت بأن طلب الشاكية هو إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 31500 درهم، مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 35 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها برسوم ومصاريف الدعوى.

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