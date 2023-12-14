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«طرق دبي» تطلع على نظام الحجز الذكي بشرطة أبوظبي

12/14/2023 3:01:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلع وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على أفضل ممارسات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، وجهودها الريادية في تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ضمن جهود التنسيق والتعاون المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

واستقبل العقيد سهيل صياح المزروعي مدير إدارة مرور أبوظبي بالإنابة، بالوفد الزائر، برئاسة عبد الله شهاب الحمادي نائب مدير إدارة الخدمات الإدارية في الهيئة، وتم بحث تعزيز أوجه التعاون، وتبادل الخبرات التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


واستمع الوفد إلى شرح من الرائد بخيت فايل الراشدي مدير فرع حجز المركبات، عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات في شرطة أبوظبي، وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ورحلة المتعامل للحصول على خدمة الحجز الذكي وفك الحجز، من بداية تقديم الخدمة عن طريق القنوات الإلكترونية، ولغاية انتهاء فترة الحجز.

كما تعرف إلى آلية تتبع المركبات المحجوزة، والحالات التي يتم بموجبها حجز المركبات، وطرق متابعتها في النظام، وجهود اللجنة الخاصة بالتصرف في هذه المركبات، وأنواع الأجهزة المستخدمة في تطبيق النظام.

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