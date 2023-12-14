محاكمة بائع وشركة فحص تلاعبا في تقرير فحص سيارة

رفع شاب دعوى قضائية ضد رجل وشركة لفحص المركبات، طالب فيها إلزامهما بالتضامن، بأن يؤديا له مبلغ 62 ألف درهم، قيمة ثمن السيارة ورسوم تسجيل وفحص وتأمين السيارة، والتعويض عن الأضرار بواقع 1500 درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام المشكو عليه الأول، ببيع سيارة يملكها إلى الشاكي، بقيمة 62 ألف درهم، وكان شرط الشاكي لإتمام عملية الشراء، أن تكون السيارة خالية من الحوادث، وبعد فحصها في الشركة (المشكو عليها الثانية)، للمرة الأولى، تبيّن أنها سليمة، إلا أن المشكو عليها الثانية في هذا الفحص، تواطأت مع البائع، وأصدرت تقريراً بأن السيارة سليمة، على خلاف الحقيقة.

وبعد تسجيلها باسم الشاكي، شك في سلامتها، وعدم وجود صبغ فيها، فأعاد فحصها مرة أخرى، وتبيّن من الفحص أنها تعرضت لعدة حوادث، وتم صبغها من عدة جهات، مع وجود أعطال ميكانيكية، وتلحيم بالكامل، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وأرفق صور تقارير، وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد، حضر الشاكي بشخصه، ولم تحضر المشكو عليهما، بالرغم من إعلانهما برسالة نصية هاتفية، وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير، أحالها القسم المختص للمحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حقيقة طلب الشاكي، هو فسخ العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وكان الخبير المنتدب، أثبت في تقريره أن السيارة بها عيوب خفية، فلما كان ما تقدم، وكان المشكو عليه، لم يمثل، بالرغم من إعلانه، ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بفسخ العقد المبرم.

وأوضحت أن فعل المشكو عليه الأول، نتجت عنه أضرار مادية لحقت بالشاكي، تمثلت في ما دفعه من مبالغ لفحص المركبة وتسجيلها وتأمينها، ما ترى معه المحكمة إلزام المشكو عليه بدفع التعويض.

وعليه، حكمت المحكمة بفسخ العقد، وإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي مبلغ 62 ألف درهم، وبإلزام المشكو عليه الأول والثاني بالتضامن، بأن يؤديا للشاكي مبلغ 1500 درهم.

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