كهرباء الشارقة تدعو الطلبة للتقديم على طلب المنح الدراسية لجامعتي الشارقة و«الأمريكية»

دعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الطلبة المنتسبين لجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية، ممن أنجزوا متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، أو الفئات المعفية منها، من الراغبين بالتقديم على طلب المنح الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2023 ـ 2024، وذلك لمن استوفوا الاشتراطات، بالتسجيل، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن التسجيل للمنح الدراسية سيبدأ اعتباراً من 18 ديسمبر الجاري 2023، وحتى 4 يناير 2024، لافتة إلى أنه بعد عملية التسجيل، سوف يتم فرز الطلبات، والتأكد من الشروط والضوابط للمتقدمين.

يأتي ذلك تمهيداً لاعتماد أسماء المقبولين والإعلان عنهم، كما أن هناك شروطاً للقبول ببرنامج المنح الدراسية، أبرزها حصول الطالب على نسبة 85 %، والتقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأضافت الهيئة، أن برامج المنح الدراسية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير أفضل الفرص التعليمية، ودعم سموه اللامحدود للطلاب والطالبات، وخاصة المتفوقين منهم، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، لتلبية احتياجات سوق العمل، كما سيتم استقبال الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز