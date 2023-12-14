Friday, 15 December 2023 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كهرباء الشارقة تدعو الطلبة للتقديم على طلب المنح الدراسية لجامعتي الشارقة و«الأمريكية»

12/14/2023 3:01:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الطلبة المنتسبين لجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية، ممن أنجزوا متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، أو الفئات المعفية منها، من الراغبين بالتقديم على طلب المنح الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2023 ـ 2024، وذلك لمن استوفوا الاشتراطات، بالتسجيل، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن التسجيل للمنح الدراسية سيبدأ اعتباراً من 18 ديسمبر الجاري 2023، وحتى 4 يناير 2024، لافتة إلى أنه بعد عملية التسجيل، سوف يتم فرز الطلبات، والتأكد من الشروط والضوابط للمتقدمين.

يأتي ذلك تمهيداً لاعتماد أسماء المقبولين والإعلان عنهم، كما أن هناك شروطاً للقبول ببرنامج المنح الدراسية، أبرزها حصول الطالب على نسبة 85 %، والتقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأضافت الهيئة، أن برامج المنح الدراسية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير أفضل الفرص التعليمية، ودعم سموه اللامحدود للطلاب والطالبات، وخاصة المتفوقين منهم، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، لتلبية احتياجات سوق العمل، كما سيتم استقبال الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107599730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث