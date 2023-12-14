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لجنة في «الوطني» تعتمد خطة عمل مناقشة سياسة وزارة الداخلية

12/14/2023 3:01:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: سارة محمد فلكناز مقرر اللجنة، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي وسلطان بن يعقوب الزعابي.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، فيما تناقش موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وفق محوري: جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات الوزارة في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

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