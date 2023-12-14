القنصل العام الكويتي في دبي يزور البيان



زار السفير علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة صحيفة «البيان»، للاطلاع على تجربة الصحيفة ودورها في إثراء المشهد الإعلامي محلياً وعربياً.

وكان في استقبال القنصل الكويتي، سعود محمد الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة «البيان» في «دبي للإعلام»، وطالب شاهين مدير التحرير للشؤون المحلية، وأحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية، وإبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية، وآمنة البنا مديرة تحرير الإعلام الرقمي، وفريق عمل الصحيفة.

وثمّن القنصل الكويتي دور الإعلام الإماراتي في توثيق عرى الأخوة بين الأشقاء العرب واهتمامه المتميز بتسليط الضوء على القضايا التي تهم القارئ العربي وترتقي بآفاقه المعرفية ووعيه على جميع المستويات.



واستمع الذايدي إلى شرح حول منصات الصحيفة الرقمية والورقية، والتكامل النوعي بين هذه المنصات بما يضمن الارتقاء بالرسالة الإعلامية، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الإعلامي بين الصحيفة والقنصلية الكويتية بما يحقق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين الشقيقين، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع دولتي الإمارات والكويت وشعبيهما والتي تتجاوز أكثر من 6 عقود، مشيراً إلى أنها مثال يحتذى به في العلاقات الدولية.

ومن جهته، أعرب سعود محمد الدربي عن سعادته بالزيارة، ودورها في تعزيز مستوى التنسيق الإعلامي بين الجانبين، سعياً إلى تقديم محتوى يثري تجربة القارئ ويترجم عمق العلاقات التاريخية بين الأشقاء العرب ووحدة الاهتمامات والقضايا المصيرية، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

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