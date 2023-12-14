«الإمارات للفضاء» تختتم قيادتها لتنظيم أول جناح للفضاء في «COP28»

اختتمت وكالة الإمارات للفضاء، بنجاح كبير ومشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء تحت شعار «الفضاء من أجل الاستدامة»، وذلك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، التي عقدت خلال الفترة بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن «هذه المشاركة الفاعلة والواسعة من جانب وكالة الإمارات للفضاء تعكس التزامنا الراسخ تجاه تعزيز الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية من خلال تقنيات الفضاء المتقدمة»، مضيفة: «نشهد اليوم كيف يمكن للتعاون الدولي والابتكار في مجال الفضاء أن يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل مستدام، وهذا يؤكد على دور الإمارات كرائدة في هذا المجال الحيوي». وتابعت: «نفخر بما حققته وكالة الإمارات للفضاء ونتطلع لمزيد من الإنجازات التي تساهم في رفع مكانة بلادنا كمركز للابتكار والتقدم في قطاع تكنولوجيا الفضاء والمناخ».

من جانبه، أكد سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن «النجاح الكبير لأول مشاركة لجناح الفضاء ضمن فعاليات COP28، يعكس جهودنا المستمرة والدؤوبة في قيادة الابتكار والاستدامة من خلال الفضاء».

مضيفاً أن «المشاركة الكبيرة والتفاعلية من قبل وكالات الفضاء العالمية والخبراء والمؤسسات المعنية قد أثرت بشكل كبير في إثراء الحوارات والندوات، وبما يدعم تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل أفضل لكوكبنا». وتابع: «نؤكد مواصلة التزامنا بالعمل على تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في الأبحاث البيئية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المناخية العالمية».

مذكرات تفاهم

ووقعت وكالة الإمارات للفضاء، سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدة مؤسسات ووكالات فضائية رائدة على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء واستخدامه كأداة فعالة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية العالمية.

أول هذه الاتفاقيات كانت مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والتي تهدف إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وبيانات الأقمار الاصطناعية لرصد التغيرات المناخية، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز التعاون في الأبحاث ودعم الابتكار، خاصة في مجالات الزراعة المستدامة والتنمية الريفية. كما وقعت الوكالة مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في جمهورية إندونيسيا، لتعزيز الأنشطة التعاونية في مجال الفضاء المدني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأبرمت أيضاً اتفاقية تعاون مع معهد ميلو لعلوم الفضاء في جامعة أريزونا، بهدف توسيع التعاون في مجال استكشاف الفضاء ودعم القوى العاملة والشركات الناشئة في هذا المجال، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الرواندية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الأنشطة الفضائية المدنية؛ حيث تشمل تبادل الأبحاث والتكنولوجيا والبيانات الجغرافية المكانية، وإطلاق مشاريع للتنمية المشتركة في قطاع الفضاء.

الجدير بالذكر أن مشاركة وتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، لجناح الفضاء في مؤتمر الأطراف COP28، أبرزت الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الاستدامة باستخدام أحدث تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي، من خلال تسليط الضوء على التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوي والوطني، خاصةً فيما يتعلق بمراقبة التغيرات المناخية. وتعمل الوكالة على المساهمة في تسريع الجهود المناخية في دولة الإمارات بالتنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والدولية في قطاع الفضاء، وتشجيع الابتكار وتبني التقنيات الجديدة التي تركز على التغير المناخي.