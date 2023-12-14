منصات إعلامية دولية تشيد بإنجازات «COP28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي

أشادت منصات إعلامية دولية بالإنجازات، التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي اختتمت أعماله في دبي، الأربعاء، وأثمر عن «اتفاق الإمارات» التاريخي.

وشملت أبرز المنصات الإعلامية، التي تناولت إنجازات المؤتمر وسلطت الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» كلاً من رويترز، والغارديان، وفايننشال تايمز، وسي إن إن، وإندبندنت، وسكاي نيوز، وهيندوستان تايمز، ونيوزيلاندا هيرالد، والإيكونوميست، ونيويورك تايمز، والتايم، وشينخوا، وذاستار، وسنغافورة ستار، ولوفيجارو، و بي بي سي وورلد نيوز، و أي بي سي، وغيرها.



وكان مؤتمر الأطراف «COP28» قد شهد إقرار نحو 198 طرفاً «اتفاق الإمارات»، الذي عكس نجاح رئاسة المؤتمر في حشد الجهود الدولية، وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف، من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

صياغة الجهود



وتواصل وسائل الإعلام العالمية إبراز أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي تم إقراره في ختام مؤتمر الأطراف للمناخ «COP28» في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على دوره في إعادة صياغة جهود العمل المناخي الدولي.



وأشارت صحيفة «ذي إيكونوميست» في مقال لها بعنوان «ما الذي يمكن فعله بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في COP28؟» إلى أنه للمرة الأولى وافق العالم على الابتعاد تدريجياً عن الوقود الأحفوري.



وأضافت: «عندما اجتمع الناشطون والدبلوماسيون لأول مرة في دبي لحضور قمة المناخ، التي عقدتها الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بدت فرص التوصل إلى اتفاق كبير ضئيلة نتيجة لعدة عوامل، وعلى الرغم من التشكيك تمكنت الدول الأطراف للمرة الأولى من الإجماع على الابتعاد عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي، التي تشكل الأسباب الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، واتفقت الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على نص يدعو إلى تحويل أنظمة الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومسؤولة وتدريجية.

نجاح المفاوضات



وبينت «ذي إيكونوميست» أن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» كان حريصاً على ضمان نجاح المفاوضات المنعقدة في دولة الإمارات على الرغم من محاولة تقويض عملية المفاوضات، مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم رضا الجميع عن الاتفاق، إلا أنه يعد خطوة مهمة وواقعية إلى الأمام.



وتابعت الصحيفة: «في الواقع كانت الدعوة التي أطلقها البعض مثل الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري غير مجدية اقتصادياً، ومن المرجح أن يظل الوقود الأحفوري جزءاً من مزيج الطاقة لعقود مقبلة».



وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار مكان انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في (باكو) يتماشى مع المسار، الذي تم الاتفاق عليه في دبي، واختتمت: إن «COP28» يمثل خطوة مهمة نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.