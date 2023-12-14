حادث الفنان أشرف عبدالغفور.. قرار عاجل بخصوص الفنان المتهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في مصر

إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر قد وجهت في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم

فنان تشكيلي

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة والذي تبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

أدلى السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أمام جهات التحقيق، باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور قائلاً: "لم أقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تمامًا وقوع الحادث، ولكن لم أستطع".

تابع المتهم: "سيارة زنقت عليا حاولت تفاديها، فاتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك".

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور وفقا لوسائل إعلام مصرية

أنه : "حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفي حالة سيئة يعاني من اشتباه في نزيف حاد بالمخ، اشتباه بنزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك".

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري باتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.