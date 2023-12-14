Friday, 15 December 2023 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سقط بهدف أمام المصري.. الزمالك يعود لطريق الهزائم ويتراجع للمركز الـ 11

12/14/2023 3:01:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد الزمالك لطريق الهزائم من جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،بعدما
تجرع الخسارة الثالثة له هذا الموسم بالهزيمة 1-صفر أمام مضيفه المصري البورسعيدي ليتراجع للمركز 11 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس
ضمن منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وإهدار الفرص، والتي كان أبرزها ركلة جزاء للمصري أضاعها لاعبه التونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة 31.

وتقمص غيلاس قناوي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المصري الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة، ليظل في المركز الحادي عشر، بفارق 6 نقاط خلف الصدارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107599724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث