سقط بهدف أمام المصري.. الزمالك يعود لطريق الهزائم ويتراجع للمركز الـ 11

عاد الزمالك لطريق الهزائم من جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،بعدما

تجرع الخسارة الثالثة له هذا الموسم بالهزيمة 1-صفر أمام مضيفه المصري البورسعيدي ليتراجع للمركز 11 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس

ضمن منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وإهدار الفرص، والتي كان أبرزها ركلة جزاء للمصري أضاعها لاعبه التونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة 31.

وتقمص غيلاس قناوي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المصري الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة، ليظل في المركز الحادي عشر، بفارق 6 نقاط خلف الصدارة.

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