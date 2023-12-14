في غياب نجوم الفريق..ليفربول يخسر من سانت جيلواز البلجيكي بثنائية بالدوري الأوروبي

فاز فريق سانت جيلواز البلجيكي على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب "كونستانت فاندن ستوك" في آندرلخت ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت مباراة سانت جيلواز وليفربول، غياب الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، حيث فضل المدير الفني يورجن كلوب إراحة عدد من نجوم الفريق.

وافتتح فريق سانت جيلواز البلجيكي، في الدقيقة "32" عن طريق اللاعب محمد الأمين عمورة، وتعادل ليفربول عن طريق اللاعب جاريل كوانساه بالدقيقة "40".

وتقدم كاكميرون بويرتاس، من جديد في الدقيقة "43"، من خلال تسجيل الهدف الثاني في مرمى ليفربول.

وبهذه النتيجة، تصدر نادي ليفربول مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، واحتل سانت جيلواز، الترتيب الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط.

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