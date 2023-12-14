في غياب نجوم الفريق..ليفربول يخسر من سانت جيلواز البلجيكي بثنائية بالدوري الأوروبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق سانت جيلواز البلجيكي على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب "كونستانت فاندن ستوك" في آندرلخت ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.
وشهدت مباراة سانت جيلواز وليفربول، غياب الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، حيث فضل المدير الفني يورجن كلوب إراحة عدد من نجوم الفريق.
وافتتح فريق سانت جيلواز البلجيكي، في الدقيقة "32" عن طريق اللاعب محمد الأمين عمورة، وتعادل ليفربول عن طريق اللاعب جاريل كوانساه بالدقيقة "40".
وتقدم كاكميرون بويرتاس، من جديد في الدقيقة "43"، من خلال تسجيل الهدف الثاني في مرمى ليفربول.
وبهذه النتيجة، تصدر نادي ليفربول مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، واحتل سانت جيلواز، الترتيب الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط.
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